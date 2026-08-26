El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones

El Banco Santander formalizó este martes la venta del aparcamiento del Calatrava al Grupo Cerber por 7,1 millones de euros. La operación pone fin a más de cuatro años de intentos fallidos para encontrar comprador y abre el camino para que vuelva a funcionar con normalidad uno de los mayores estacionamiento de Asturias, cerrado al público desde el 1 de enero de 2024.

Su recuperación llega además en un momento decisivo para el complejo de Buenavista. La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) estrenará en septiembre su centro universitario con las clases del primer curso de Medicina y Enfermería, mientras avanzan los proyectos para instalar en las antiguas plantas comerciales un gimnasio, un gran hospital veterinario y nuevas actividades empresariales y de investigación. La disponibilidad de casi 1.800 plazas de estacionamiento resulta fundamental para absorber todo ese movimiento diario.

El comprador es un grupo empresarial gallego con sede en O Carballiño y más de cuatro décadas de trayectoria. Cerber nació en 1983 ligado al asesoramiento inmobiliario y asegurador y amplió después su actividad a la gestión de empresas, los servicios inmobiliarios, la hostelería, los aparcamientos y los medios de comunicación.

La compañía ya conoce el mercado asturiano. En Oviedo explota el aparcamiento de la calle Jovellanos y su red incluye también garajes en Gijón, Madrid, Ourense y Puebla, en México. En el sector de los alojamientos gestiona en Asturias el Motel Los Abedules, en Oviedo, y el Motel Latino, en Llanera. Para cerrar la compra del Calatrava, el grupo contó además con el respaldo financiero de socios mexicanos, según fuentes conocedoras de la operación.

La venta por 7,1 millones refleja el vuelco que ha experimentado el activo desde que el Ayuntamiento compró las tres plantas de la antigua galería comercial y empezó a buscar empresas dispuestas a instalarse en ellas. Antes de la aparición municipal, el aparcamiento parecía condenado a continuar cerrado y las cifras que se manejaban quedaban muy lejos del precio firmado ahora.

En 2021, durante el proceso concursal de Global Scopes Spain, la sociedad que había explotado el estacionamiento, el Banco Santander rechazó una oferta de cuatro millones de euros y tomó como referencia una tasación interna de cinco millones. Tras el cierre al público, algunos de los últimos tanteos llegaron a situarse incluso por debajo de los cuatro millones. Ninguno de los operadores interesados quiso asumir los elevados costes fijos de una infraestructura enorme y sin actividad suficiente a su alrededor.

La compra de las plantas comerciales por el Ayuntamiento cambió esa ecuación. El Consistorio formalizó la adquisición el 28 de junio de 2024 por 4,85 millones de euros, aunque retuvo 3,61 millones para cobrar las deudas tributarias acumuladas por los anteriores propietarios. El desembolso efectivo quedó así en torno a 1,2 millones.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento comenzó a buscar ocupantes para los espacios que habían quedado vacíos tras el fracaso del centro comercial. El acuerdo más relevante fue el alcanzado con la Universidad Alfonso X el Sabio para crear un campus urbano especializado en Ciencias de la Salud y Tecnología. La institución comenzará el próximo mes con Medicina y Enfermería y prevé ampliar progresivamente su oferta académica.

A la universidad se sumarán un club deportivo del grupo Metropolitan, el traslado y ampliación del hospital veterinario AniCura Buenavista y un espacio de investigación y desarrollo vinculado a la empresa asturiana Nanoker. Todos esos proyectos convierten de nuevo el aparcamiento en una infraestructura estratégica para el funcionamiento del edificio y elevan notablemente sus expectativas de ocupación.

La historia del estacionamiento había avanzado hasta ahora en paralelo al declive de la galería comercial. El parking abrió en 2007 y vivió sus mejores años mientras el centro comercial mantenía actividad. La galería, inaugurada como Espacio Buenavista y rebautizada posteriormente como Modoo, cerró definitivamente el 31 de marzo de 2019 después de once años marcados por la pérdida progresiva de negocios y clientes.

El aparcamiento resistió casi cinco años más, aunque con una ocupación cada vez menor. En 2020 cerró una de sus tres plantas y redujo su capacidad operativa. En sus últimos meses tenía cerca de 400 abonados, pero la rotación ordinaria se quedaba habitualmente entre 150 y 200 vehículos diarios, salvo durante congresos, partidos del Real Oviedo u otros acontecimientos multitudinarios.

El Banco Santander se convirtió en propietario en 2022 como principal acreedor de Global Scopes Spain. La relación financiera venía de 2007, cuando la sociedad pidió un crédito de 14 millones al Banco Pastor, absorbido posteriormente por el Santander. Cuando la empresa entró en concurso, la deuda pendiente rondaba los 12,2 millones.

Tras varios procesos de subasta y una posterior venta privada sin resultados, el banco decidió cerrar el aparcamiento al público el 31 de diciembre de 2023. Desde el día siguiente solo conservaron el acceso los clientes del hotel y los vehículos autorizados del Principado, debido a las servidumbres existentes dentro del complejo.

Noticias relacionadas

Más de dos años y medio después, la operación con Cerber devuelve al aparcamiento la posibilidad de recuperar su actividad. El precio final, 7,1 millones, supera ampliamente las ofertas y tasaciones que se manejaron cuando las plantas comerciales continuaban vacías y sin un proyecto definido.