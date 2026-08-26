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IU exige al Ayuntamiento una auditoría sobre la gestión de Aqualia tras las alertas de los trabajadores por deficiencias en la red de agua de Oviedo

Gaspar Llamazares reclama un mayor control de la concesionaria y advierte de problemas en el depósito de Cuyences, además de incidencias y cortes de suministro en Trubia y Bendones

La depuradora de Cabornio.

La depuradora de Cabornio. / Irma Collín

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Félix Vallina

Félix Vallina

IU-Convocatoria por Oviedo reclama al Ayuntamiento que refuerce el control sobre Aqualia y realice una auditoría de la concesión del servicio de abastecimiento de agua después de las advertencias realizadas por el comité de empresa sobre el estado de varias infraestructuras, especialmente en el depósito de Cuyences.

La formación considera insuficiente que el Consistorio haya solicitado información a la concesionaria y pide que se compruebe tanto el cumplimiento del contrato como las labores de mantenimiento y las inversiones realizadas. “Los trabajadores están alertando de problemas concretos que afectan a infraestructuras esenciales y que ya habían comunicado a la empresa. El Ayuntamiento tiene que actuar y comprobar que Aqualia está cumpliendo sus obligaciones”, señaló el portavoz municipal, Gaspar Llamazares.

Según las denuncias trasladadas por los empleados, en Cuyences existen problemas en el caudalímetro, una válvula principal que se mantiene con una solución provisional y una fuga en la conducción principal de entrada pendiente de reparación. El comité también cuestiona que no se aprovecharan recientes cortes de la conducción para acometer algunas de esas actuaciones.

IU reclama además a Aqualia que disponga de personal suficiente para prestar el servicio y evitar que posibles carencias de plantilla tengan que compensarse con un mayor esfuerzo de los trabajadores.

Cortes de agua

La coalición extiende sus críticas al propio Ayuntamiento y pide reforzar los medios municipales destinados al control del servicio de Aguas, un área que, según señala, se encuentra infradotada. También insiste en que vuelva a tener la consideración de Servicio municipal.

IU sostiene que los problemas no se limitan a Cuyences y cita las incidencias y cortes de suministro registrados en zonas como Trubia o Bendones, especialmente en el entorno rural.

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Por último, la formación vuelve a plantear la creación de una comisión municipal para evaluar los servicios externalizados, entre ellos el agua, el transporte o parques y jardines. “El Ayuntamiento no puede desentenderse de los servicios que ha externalizado. Tiene que garantizar su calidad, controlar a las empresas concesionarias y actuar cuando no cumplen con sus obligaciones”, concluyó Llamazares.

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