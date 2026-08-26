El juez deja en libertad provisional a los dos detenidos por el disparo en el barrio ovetense de Pumarín

Los dos hombres detenidos el pasado lunes en una vivienda de la avenida de Pando, en Pumarín, desde la que presuntamente se efectuó un disparo que acabó entrando en un piso situado enfrente, quedaron este miércoles en libertad provisional tras pasar dos días en los calabozos. La decisión no supone el cierre del caso: el procedimiento judicial continúa abierto y deberá determinar si existen indicios suficientes para llevar a los investigados a juicio o si, por el contrario, la causa termina archivada.

Los hechos ocurrieron el lunes en torno a las cinco de la tarde y generaron una importante alarma entre los vecinos de la zona. Una llamada al 091 alertó a la Policía Nacional de que se había producido un disparo en la avenida de Pando. Según las primeras pesquisas, el proyectil habría salido de la vivienda en la que posteriormente fueron detenidos los dos hombres y atravesó la ventana de un piso situado justo enfrente, llegando a introducirse en su interior.

Pese a la peligrosidad del episodio, no hubo que lamentar heridos. La rápida intervención policial llevó a varias patrullas hasta la zona apenas unos minutos después del aviso. Los agentes centraron entonces la actuación en el número 15 de la avenida de Pando y sus inmediaciones, donde procedieron al arresto de los dos varones.

Ambos permanecieron detenidos durante dos días mientras avanzaban las primeras diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido. Este miércoles recuperaron la libertad de manera provisional, aunque continúan vinculados al procedimiento abierto por estos hechos.

La investigación deberá ahora concretar las circunstancias en las que se produjo el disparo, quién lo efectuó y qué responsabilidades pueden derivarse del incidente. Durante la instrucción podrán practicarse nuevas diligencias y recabarse más pruebas antes de que se adopte una decisión sobre el futuro del caso. Si se considera que existen indicios suficientes de delito, el procedimiento podrá avanzar hasta juicio; si no se reúnen elementos que permitan sostener la acusación, podrá acordarse el archivo.

La Policía Nacional comenzó a tomar declaraciones y recabar información desde el mismo lunes. Los investigadores escucharon las versiones de los detenidos y de otras personas que se encontraban en la zona en el momento del disparo. La Jefatura Superior de Policía de Asturias confirmó entonces los arrestos, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias que habrían precedido al incidente.

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El episodio se produjo apenas dos semanas después de otro suceso con armas de fuego registrado en Oviedo. En aquella ocasión, un hombre de nacionalidad dominicana fue detenido tras realizar dos disparos en la calle Santa Susana. Durante el arresto, los agentes le intervinieron siete kilos de cocaína y unos 5.000 euros.