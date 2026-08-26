LINK lleva este fin de semana a La Vega siete experiencias internacionales sobre memoria, tecnología y futurismo

La antigua Fábrica de Armas de La Vega se transformará desde este viernes y hasta el domingo en un laboratorio de arte digital con motivo de la séptima edición de LINK, el Circuito de Experiencias Culturales Insólitas organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. "Cada año viene más gente, y la mayoría suele repetir para la siguiente edición porque les gusta", explica José Castellano, director artístico de LINK. El certamen reunirá entre el 28 y el 30 de agosto siete propuestas internacionales procedentes de Francia, Taiwán, España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos e Islandia.

La programación, centrada en la memoria y el futurismo, combina tres instalaciones artísticas con cuatro experiencias de realidad extendida. Entre las propuestas destaca "The Eye and I", una obra coproducida por el músico francés Jean-Michel Jarre junto al artista taiwanés HsinChien Huang, que plantea una reflexión sobre la "omnipresencia del control digital". La oferta inmersiva incluye también "A Long Goodbye", de Kate Voet y Victor Maes, una experiencia que aborda la demencia desde una perspectiva "profundamente humana y poética". La obra recibió en 2025 el premio a la mejor experiencia virtual en el Festival de Venecia.

El programa se completa en este apartado con "Fallax", dirigida por Owen Hindley en colaboración con la compañía de circo aéreo "Hikapee" y considerada la primera película islandesa en realidad virtual, y "*****2025/…*", del creador catalán Carles Castaño. Esta última utiliza la realidad mixta para situar al público en un escenario postapocalíptico en el que deberá enfrentarse a situaciones como la búsqueda de una vivienda de alquiler a precios abusivos.

En la programación de este año se continúa la línea de las ediciones anteriores apostando por una experiencia más enfocada en problemáticas sociales (especialmente futuristas) y no tanto en un simple entretenimiento. "Los artistas, como en el cine, intentan plasmar los problemas de la sociedad", comenta Castellano.

Junto a las experiencias inmersivas, LINK contará con tres instalaciones físicas. "Figures", de "Collectif Scale", utiliza 48 tablones de madera y un sistema de equilibrio controlado para crear una escultura que transmite una sensación de "movimiento y ligereza". Por su parte, "How to improve photo quality by AI", del colectivo "Simple Noodle Art", reflexiona sobre la capacidad de la inteligencia artificial para modificar la percepción de la realidad a partir de una pieza en la que una IA elimina el píxel de la Tierra de una conocida fotografía espacial al confundirlo con ruido visual.

La representación asturiana llegará de la mano de Alba Matilla, Premio Asturias Joven de Artes Plásticas en 2024. Su instalación interactiva y textil "Alfabetos de destrucción" recupera la memoria de los paisajes obreros mediante registros tridimensionales y mapas ultravioleta. La pieza, desarrollada durante la residencia de la artista en el palacio de San Andrés de Cornellana, en Gijón, construye un lenguaje visual alrededor de la "ausencia, la memoria y la incertidumbre" de los espacios industriales desaparecidos en Asturias.

Con esta séptima edición, LINK vuelve a situar la antigua Fábrica de Armas de La Vega como escenario para acercar al público propuestas artísticas vinculadas a las nuevas tecnologías y a los formatos inmersivos. El evento estuvo desde el principio planeado para celebrarse en este espacio, tanto por sus dimensiones como por su espectacularidad, convirtiéndose en una de las cosas que más sorprenden al público que asiste por primera vez. Otro de los grandes motivos de éxito, explica Castellano, es lo novedoso que resulta en España, y más aún en Asturias, grandes proyecciones de realidad aumentada o realidad virtual como las que se proyectan en LINK.

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Durante tres días, los visitantes podrán experimentar con obras que plantean preguntas sobre la relación entre tecnología y sociedad, pero también sobre la memoria, la precariedad, la vigilancia o la transformación de la realidad.