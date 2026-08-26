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La Manjoya, en Oviedo, arranca sus fiestas del Carmen con circo, paella y música

Los festejos comienzan este miércoles con la actuación de la banda de música "Ciudad de Oviedo" y se alargarán hasta el domingo

El prao de la fiesta el año pasado.

El prao de la fiesta el año pasado. / AVLM

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Alba G. Villanueva

Arranca la cuarta edición de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen en La Manjoya. Los festejos, organizados por la asociación de vecinos "Santiago de la Manxoya", fueron recuperados tras 25 años sin realizarse. Se prolongarán desde hoy, miércoles, hasta el domingo, con una pausa el viernes, y tendrán como escenario el prao de la fiesta, situado junto al restaurante Los Corzos.

La inauguración correrá a cargo de la banda de música "Ciudad de Oviedo", que actuará este miércoles a las 19.00 horas. Se trata de una cita que, según explica Paz Rey, secretaria de la asociación organizadora, cuenta siempre con gran éxito y "llena" el pueblo. La gran novedad de este año llegará el jueves a las 17.00 horas, con la representación del espectáculo infantil "Ambarino o el color de la sidra", presentado por la compañía circoteatral "Hipnótica".

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El fin de semana comenzará el sábado a las 12.00 horas con una sesión vermú amenizada por Luis Flores, a la que seguirá, a las 14.00 horas, la gran comida popular, con cerca de 250 raciones de paella y cordero a la estaca bajo la carpa. Después, a las 17.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una tarde de juegos tradicionales, y la jornada se cerrará con una verbena a cargo del dúo "Sueños" y un DJ.

El domingo, a las 12.00 horas, se celebrará la misa en la carpa, amenizada por el coro "Escolanía San Salvador", tras la cual tendrá lugar la entrega del bollo. A las 13.00 horas, se realizará la entrega de los Santiaguinos del año. En esta edición, los galardonados serán José Manuel Riestra, "Manolín el 19", por su labor altruista al ceder el prao para la celebración de la fiesta, y María García, conocida como "Marujina", por su dedicación a la asociación de vecinos, tras 22 años como secretaria. A continuación, a las 18.30 horas, el gran sorteo y un tardeo amenizado por "Asun Marruecos" y un DJ pondrán el broche final a las fiestas.

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Estas fiestas, según afirma Rey, son "de pueblo de toda la vida" y un punto de reencuentro para los vecinos de La Manjoya. Pero también, asegura, un espacio para nuevos encuentros que ayuda a que los residentes recién llegados se integren. "En la comida tratamos de sentar juntos a los vecinos de toda la vida y a los que acaban de llegar, para que puedan conocerse entre ellos", señala.

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