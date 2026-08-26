El PSOE exige que se adapten los semáforos de Oviedo a la nueva normativa para evitar accidentes y problemas de seguridad

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo le exige al equipo de gobierno que identifique y adapte antes del 1 de octubre todos los semáforos que puedan verse afectados por la reforma del Reglamento General de Circulación. La nueva normativa impedirá, con carácter general, que los vehículos tengan una luz amarilla intermitente al mismo tiempo que los peatones disponen de verde fijo, una situación que se produce actualmente en algunas intersecciones y, especialmente, en pasos de peatones situados a la salida de glorietas.

El PSOE llevará el asunto al próximo Pleno municipal para reclamar al equipo de gobierno que detalle cuántos puntos de la red semafórica ovetense tendrán que modificarse, dónde se encuentran y qué actuaciones están previstas para garantizar que todos cumplen las nuevas condiciones cuando entren en vigor.

La modificación está recogida en el Real Decreto 518/2026, aprobado el pasado 24 de junio, y comenzará a aplicarse el 1 de octubre. Uno de los cambios afecta a los cruces en los que los conductores encuentran un semáforo amarillo intermitente mientras los peatones tienen autorización para atravesar la calzada. La nueva regulación establece, como norma general, que ambas señales no podrán coincidir y que el amarillo intermitente para los vehículos deberá estar precedido por una fase de rojo fijo.

Revisión

Esta circunstancia obligará a revisar la programación de determinados semáforos y sus ciclos de funcionamiento. Para los socialistas, merecen especial atención las salidas de las glorietas que cuentan inmediatamente después con pasos de peatones semaforizados, ya que son uno de los puntos en los que puede ser necesario cambiar la secuencia de las señales, con posibles consecuencias también para la circulación.

El concejal socialista Jorge García Monsalve asegura que su grupo desconoce hasta qué punto ha avanzado el Ayuntamiento en esa revisión y reclama que se haga público si existe ya un inventario de los cruces afectados. «El equipo de gobierno tiene la obligación de saber qué semáforos están afectados, qué actuaciones necesita cada uno y si va a llegar al 1 de octubre con todos ellos adaptados. No podemos encontrarnos con que entra en vigor una nueva normativa y el Ayuntamiento todavía está haciendo el inventario», señala.

El PSOE sostiene que no se trata únicamente de una cuestión relacionada con la seguridad de peatones y conductores. García Monsalve apunta también a las posibles consecuencias jurídicas que podría tener un accidente producido, una vez en vigor la reforma, en un cruce cuya regulación no se hubiese adecuado a las nuevas exigencias. «Si después del 1 de octubre se produce un accidente en un paso de peatones cuya regulación semafórica no cumple las nuevas exigencias, habrá que determinar qué había hecho el Ayuntamiento para cumplir con una normativa que ya conocía desde hace meses», sostiene el edil.

Los socialistas quieren que el gobierno municipal explique en el Pleno qué trabajos ha realizado hasta ahora, cuáles quedan pendientes y qué calendario maneja para completarlos. García Monsalve reclama «garantías concretas y no respuestas genéricas» y señala que no basta con asegurar que los semáforos serán modificados. «Queremos saber cuántos están afectados, cuáles son, qué actuaciones requieren y cuándo se van a ejecutar. La seguridad de los peatones no admite improvisaciones y la seguridad jurídica tampoco», afirma.

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El PSOE considera que el Ayuntamiento dispone de margen suficiente para anticiparse a la entrada en vigor de la nueva regulación y exige que llegue al 1 de octubre con las modificaciones terminadas. «Lo que no sería aceptable es que, llegado el 1 de octubre, todavía haya semáforos pendientes de adaptar», concluye García Monsalve.