Un auxiliar de vigilancia del centro de cumplimiento de menores de Sograndio, despedido por la introducción de mecheros y tabaco

La Asociación de Vigilantes de Seguridad de Asturias (Avispa) ha emitido denuncia falta de control, inspección y supervisión por parte de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, a través de un comunicado hecho público este jueves. Avispa asegura que el Principado ha adoptado medidas disciplinarias por la introducción y distribución de productos prohibidos entre los internos. Desde la entidad han confirmado el despido de un auxiliar de la empresa de vigilancia tras haberse detectado hechos vinculados a la facilitación de mecheros y tabaco a los jóvenes del centro.

Avispa asegura que esos hechos habían sido puestos en conocimiento de la empresa adjudicataria, sin que hubiera tomado ninguna decisión, por lo que esta asociación profesional cuestionado las actuaciones de comprobación, inspecciones y medidas preventivas adoptadas por la empresa tras recibir las primeras informaciones. Asimismo, ha subrayado que la intervención ha partido directamente de la Dirección del centro y no de una actuación diligente por parte de la adjudicataria del servicio.

La organización ha advertido además de que la Dirección del recinto se encuentra estudiando la posible expulsión de un vigilante de seguridad por su presunta colaboración en la distribución de estos productos. Ante esta segunda situación, la entidad ha pedido respetar los procedimientos y garantías, al tiempo que ha insistido en analizar cómo se está ejerciendo el control operativo sobre el personal destinado en la instalación.

Noticias relacionadas

Finalmente, Avispa Asturias ha exigido explicaciones para esclarecer cuándo se tuvo conocimiento de los hechos y qué mecanismos de supervisión aplicaba. En este sentido, ha defendido que los servicios de seguridad en centros de menores requieren de una prevención activa y una respuesta inmediata, y no únicamente de una presencia física.