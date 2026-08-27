El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: "Se empiezan a ver caras nuevas"

Buenavista atisba brotes verdes tras un ciclo demasiado largo de caída de la actividad, primero por el traslado del Hospital a los terrenos de la Cadellada y luego por el ocaso y posterior cierre del complejo comercial del Calatrava. La reapertura del aparcamiento, uno de los más grandes de Asturias a un grupo gallego en 7,1 millones de euros, según adelantó este miércoles LA NUEVA ESPAÑA y la llegada de la Universidad Alfonso X (UAX), que estrenará el curso 2026-2027 con los estudios de primer año de Enfermería yMedicina revitalizan las expectativas y el optimismo d e los autónomos y de los vecinos de uno de los barrios con mayor media de edad en su población.

Lis Valdez pone cara a la savia nueva que ha llegado a Buenavista, por la atracción que genera esta segunda etapa del complejo Calatrava. En noviembre pasado cogió el relevo del Café Astros, en la calle Ciriaco Miguel Vigil, tras la jubilación de Manuel Calderón, quien trabajó más de 41 años en ese negocio. Cuando en marzo del año pasado año trascendió la posibilidad de la universidad privada se instalase en el Calatrava, el hostelero ya advertía que "todo lo que venga para acá es bueno, aunque a mí me queda poco aquí", ante su inminente jubilación. La sucesora, Lis Valdez, considera que la operación del aparcamiento abre más posibilidades. "Ojalá que sea bueno para todos porque la actividad en este zona decae bastante por la tarde, está medio muerta". Admite que la nueva etapa que se avecina en el complejo de Buenavista fue decisiva para tomar el relevo al frente del Café Astros. "Lo cogimos porque sabíamos que venían nuevas iniciativas al Calatrava, un impulso para que toda la zona vaya adelante. Se prevé que por las tardes haya algo más de movimiento", afirma Lis Valdez. "Esta zona es de gente mayor y si hace frío o llueve ya no sale por la tarde. Hay que esperar, pero creo que la llegada de gente joven se va a notar y será positiva".

Los datos demográficos avalan la valoración de la nueva hostelera del barrio. Buenavista contabiliza en la actualización del censo del julio 8.707 vecinos, de los que 2.982 tienen 65 años o más. Es decir, uno de cada de tres residentes ya está jubilado o a punto de hacerlo, una proporción que dobla de largo a los 1.206 menores de veinte años.

Alfonso González lleva ocho años al frente de un kiosco que forma parte de la memoria del barrio, en la calle Ciriaco Miguel Vigil, donde lleva abierto nada menos que 44 años. "Que vuelva a abrir el aparcamiento viene muy bien", reconoce González, a quien le tocó el ciclo de "temporada baja" en Buenavista. "A ver si ahora remontamos un poco, aunque yo me jubilo en breve, pero bueno la mejoría vendría bien para el traspaso", comenta Alfonso González, que abre los siete días de la semana. Aunque hace año y medio se mostraba escéptico acerca del posible resurgir de la actividad en torno al Calatrava, ahora se muestra bastante más optimista. "Todavía no han abierto la universidad ni la clínica veterinaria, pero esto ya va adelante seguro", admite, mientras anima a un par de pequeños clientes, Mateo y Nicolás, que han entrado a comprar huevos de chocolate Kinder, a salir en la foto. Su abuela, vecina del barrio, aguarda fuera: "Me alegra que hayan vendido el aparcamiento, ya lo leí esta mañana, es bueno para el barrio", comenta.

Retorno

Justo al lado, casi puerta con puerta con el quiosco, la panadería Stadium, todo un clásico de la zona, acaba de estrenar una nueva etapa, aunque de la mano de la misma familia que fundó el negocio hace más de cuarenta años, en 1981. "Es estupendo que haya actividad, con la apertura de la universidad, es una nueva oportunidad para el barrio", afirma Noé Pérez. "Este negocio lo fundaron mis abuelos y hace unos meses decidimos volver por varios factores, uno, claro, el afectivo. El barrio se quedó muy solo cuando se fue el hospital y después tampoco tiró como se esperaba. Ahora está muy bien que vuelva el movimiento de gente joven", comenta Noé Pérez en presencia de su madre, Montserrat Núñez. "Imaginamos que el barrio va a dar un cambio importante", añade Noé Pérez.

Lydia Elguezábal es del barrio "de toda la vida" y asegura que "desde hace una semanas se empiezan a ver caras nuevas, padres con hijos, se nota que ya va a empezar la actividad universitaria en el Calatrava.Viene bien la llegada de jóvenes, que revivan el ambientillo porque en este barrio vive gente mayor. Y el aparcamiento también es súper necesario, aquí trabaja mucha gente, muchos funcionarios y de repente se quedaron sin lugar para aparcar".

Javier Cobreros lleva 22 años al frente del café del mismo nombre. "Viví la marcha del HUCA, la construcción del Calatrava, la apertura del complejo y ,claro, luego el cierre", describe. Aunque la inauguración de la universidad está cerca se muestra cauto sobre la repercusión en su negocio. "De momento viene un curso y van a poner cafetería dentro así que ya veremos.Pero que vuelva a abrir el parking si que es algo que me implica porque cuando cerró lo noté, dejó de venir gente que acudía a los eventos".

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Lelia Álvarez trabaja en Hangar Rebelde, un espacio de ocio alternativo. "Supongo que el aparcamiento sacará provecho, sobre todo, a a la universidad. Entendemos que la llegada de gente joven nos va a venir bien. Mientras haya movimiento, mal no viene y mejor que el complejo esté abierto a que siguiera cerrado"", afirma Lelia Álvarez que nota la presencia en la zona de vecinos nuevos, "de otros países y también de otras comunidades·".