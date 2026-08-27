Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes

Un auténtico diluvio puso a Oviedo patas arriba este jueves por la tarde. Una tromba de agua de enorme intensidad, acompañada de fuertes rachas de viento y momentos de granizo, cayó sobre la capital poco antes de las siete de la tarde y durante unos 45 minutos convirtió calles en ríos, anegó comercios y garajes y dejó numerosos problemas por prácticamente toda la ciudad. Los coches avanzaban levantando enormes olas, los sumideros parecían surtidores y los vecinos corrían para ponerse a cubierto mientras el agua ganaba terreno a una velocidad difícil de contener.

Pocas veces se había visto llover con semejante intensidad en Oviedo. En pleno centro, las calles Uría y San Francisco quedaron sumergidas bajo el agua, que en algunos puntos llegaba casi a las rodillas como un canal veneciano. Cubos de basura y otros objetos fueron arrastrados por la corriente mientras comerciantes y hosteleros intentaban proteger a toda prisa las entradas de sus establecimientos. Algunos apilaban mobiliario, colocaban barreras improvisadas o trataban de achicar con lo que tenían a mano. En otros locales no hubo tiempo: el agua terminó entrando directamente desde la calle.

Inundaciones en Oviedo tras la tormenta / Luisma Murias

Las imágenes hablan por sí solas. Calzadas completamente cubiertas, vehículos circulando entre grandes balsas y negocios rodeados por agua marrón. Los sumideros fueron incapaces de absorber semejante cantidad de lluvia en tan poco tiempo y en algunos puntos escupían agua hacia arriba como auténticos surtidores.

Otro de los lugares más castigados volvió a ser Ventanielles, donde varias zonas quedaron convertidas en un enorme lago y los coches tuvieron que abrirse paso por una lámina de agua que llegaba aproximadamente al medio metro en algunos puntos. El agua entró incluso en el recién reformado Palacio de los Deportes. El exterior del complejo se convirtió en un lago y la riada llegó hasta la pista de parqué. A las nueve de la noche de este jueves se estaba levantando el suelo de madera para tratar de salvarlo.

La escena se repitió en distintos barrios. En Fozaneldi hubo garajes inundados y problemas en ascensores, mientras que en La Corredoria se registraron cortes de luz en algunas zonas. Ni siquiera las fuertes pendientes evitaron las inundaciones. En Ciudad Naranco, el agua bajaba calle abajo con la fuerza de un río, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Los vecinos observaban desde portales y ventanas cómo la corriente ocupaba prácticamente toda la calzada. En otros puntos de la ciudad, los peatones tuvieron que avanzar con el agua por encima de los tobillos para poder alcanzar un lugar seguro.

Los bomberos colapsados

Las llamadas a los servicios de emergencia se sucedieron desde los primeros minutos del aguacero. Los Bomberos recibieron una avalancha de avisos relacionados principalmente con inundaciones de bajos, garajes y locales, aunque a última hora de la tarde todavía no se había facilitado un balance definitivo de intervenciones ni una cuantificación de los daños ocasionados por la tromba.

También resultó afectado el recinto de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, donde estos días va a celebrarse el LINK Festival. La inundación obligó a suspender la inauguración oficial prevista para este jueves, en la que estaba anunciada la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el delegado de Defensa en Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle, y José Castellano, director artístico del festival. La intención de los organizadores era recuperar las actividades en cuanto las condiciones del recinto lo permitieran.

Durante aproximadamente tres cuartos de hora, la tormenta puso patas arriba buena parte de Oviedo. En unas calles el problema era la altura alcanzada por el agua; en otras, la fuerza con la que bajaba por las pendientes. Hubo garajes donde la inundación superó ampliamente los niveles habituales en episodios de lluvia intensa y vehículos que prácticamente navegaban por las calzadas. Una vez pasó lo peor, vecinos, comerciantes y trabajadores comenzaron a sacar agua y retirar el barro y la suciedad acumulados.

La tormenta de 2021

La escena recordó inevitablemente a la gran tormenta de junio de 2021, que hasta ahora figuraba entre los aguaceros más violentos sufridos por la capital en los últimos años. Aquella vez se registraron 45,8 litros por metro cuadrado, los Bomberos recibieron cuarenta llamadas en pocos minutos que dieron lugar a diecisiete intervenciones y Ventanielles quedó convertida en un lago tras la rotura de un colector. También se inundaron comercios, viviendas y garajes, hubo que desalojar dependencias del edificio del Calatrava y se produjeron importantes filtraciones en el HUCA.

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Lo de este jueves volvió a dejar estampas de las que no se olvidan fácilmente. Calles tomadas por el agua, cubos flotando, vehículos avanzando entre olas, negocios anegados y vecinos mirando incrédulos una ciudad que, durante tres cuartos de hora, pareció incapaz de tragarse toda el agua que caía del cielo.