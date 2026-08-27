Un grupo de vecinos lleva la protesta contra el centro de menores en la Florida ante la sede de Presidencia del Principado
Los diputados de Vox, Carolina López y Javier Jové, y su portavoz en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, entre los asistentes
J. A. A.
Un grupo de vecinos de la Florida se concentró este mediodía ante la sede de la Presidencia del Principado para expresar su protesta acerca del traslado del centro de menores Villa Ana, en Avilés, a varios pisos en el número 32 del paseo de la Florida. Los asistentes portaban una pancarta con el lema “La Florida dice no”. Aunque algún vecino no era partidario de esta protesta para no distraer de la convocatoria que tendrá ñugar esta tarde, a partir de las 19,00 horas en el propio barrio finalmente tuvo lugar con la asistencia de, aproximadamente, una treintena de asistentes, entre quienes estaban los diputados de Vox, Carolina López y Javier Jové y la portavoz de ese partido en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta.
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