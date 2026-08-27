La Manjoya ríe con el circo de una influencer sidrera
Minerva Álvarez estrena en las fiestas del Carmen una parodia sobre las redes sociales y el mundo de la sidra
Alba G. Villanueva
ntre palmas, música y en madreñas. Así hizo su entrada la influencer «Maru Maruchi» en la carpa instalada en el prao de los Corzos, en La Manjoya. Bastaron unos minutos para que la payasa entreguina Minerva Álvarez arrancara las primeras risas al medio centenar de vecinos que asistieron a su espectáculo de clown.
El show fue la novedad que la asociación de vecinos de «Santiago de la Manxoya» incluyó este año en la programación de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. «En el barrio hay muchos críos pequeños que no se conocen entre ellos, por eso queríamos hacer una actividad para juntarlos», explicó la secretaria de la asociación, Paz Rey. La elegida fue «Ambarino o el color de la sidra», una obra de Álvarez, quien fundó hace diez años su compañía circoteatral «Hipnótica». Desde entonces ha recorrido escenarios internacionales mezclando circo social con magia cómica, danza, humor e interacción con el público. «La estrené este verano. Se trata de una parodia de los influencers en la que Maru Maruchi viene a Asturias a hacer un reel sobre la sidra para así poder hacerse famosa», resume Álvarez. Detrás del humor, la artista plantea también una reflexión sobre el uso de las redes sociales: «Este espectáculo habla de la paradoja de estar en las redes cuando lo importante es estar fuera y vivir el día a día».
Entre el público estaba María Reyes López, vecina de Oviedo, que acudió con su familia. «Él es de aquí de toda la vida y no faltamos a las fiestas del barrio», contó señalando a su marido. «A mi hija le gusta mucho el teatro, por eso decidimos venir», añadió, mientras la pequeña Almudena Corzo asentía con la cabeza. Allí también se encontraba Patricia Rodríguez, con su marido y sus dos hijas. «Vimos en el programa que venía Hipnótica y por eso nos acercamos», explicó. No era la primera vez que esta familia, vecina de la zona, acudía a un espectáculo de la compañía, aunque sí la primera que veía esta obra, algo que, según aseguró su hija Elena Sánchez, esperaba con muchas ganas.
Los festejos del Carmen continuarán el fin de semana con actividades para toda la familia. La agenda incluye la misa, juegos tradicionales infantiles, una verbena, la gran comida popular y la entrega de los «Santiaguinos del año»
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