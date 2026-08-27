Oviedo mantendrá gratis la reserva de instalaciones deportivas para clubes y entidades durante la próxima temporada
La Junta de Gobierno aprueba la cesión de espacios municipales para entrenamientos, competiciones y programas con fines terapéuticos: "Queremos que los costes no sean una barrera"
El Ayuntamiento de Oviedo mantendrá la reserva gratuita de espacios en las instalaciones deportivas municipales para clubes y entidades de la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves la distribución de estos espacios, destinados a entrenamientos, competiciones y otras actividades deportivas.
La medida permitirá que los clubes deportivos y las entidades que emplean la actividad física con fines terapéuticos puedan utilizar las instalaciones municipales durante la próxima temporada sin asumir el coste de su reserva. El Ayuntamiento complementa así las líneas de ayudas y subvenciones destinadas al tejido deportivo local con la cesión de espacios para el desarrollo de su actividad habitual.
La concejala de Deportes, Concepción Méndez, sostiene que la gratuidad busca evitar que el coste de las instalaciones se convierta en una barrera para las entidades. “El apoyo económico a nuestros clubes y entidades es importante, pero también lo es poner a su disposición las instalaciones municipales para que puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones”, afirma.
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