Los 270 pisos asequibles de La Florida costarán 65 millones al Principado

El Principado invertirá cerca de 65 millones de euros en la construcción de 270 viviendas públicas de alquiler asequible en Las Campas-Paniceres, en La Florida. La Consejería de Vivienda, dirigida por Ovidio Zapico (IU), ya trabaja en los anteproyectos y pretende licitar antes de fin de año los tres bloques, que se levantarán sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Alfredo Canteli. Los pisos estarán pensados especialmente para jóvenes y familias trabajadoras con dificultades para acceder al mercado libre.

La operación es uno de los frutos más visibles de los acuerdos alcanzados en el Ayuntamiento entre Canteli y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. Ambos sellaron en octubre de 2024 un pacto que, pese a la distancia política, situó la vivienda entre sus principales prioridades. Uno de los compromisos consistía en facilitar suelo municipal para construir al menos 300 pisos públicos a precios asequibles.

Aquel entendimiento abrió una vía de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Zapico. El reparto de papeles es sencillo: el gobierno de Canteli aporta gratuitamente los terrenos y el Principado financia y construye las viviendas. La intención compartida es aumentar la escasa oferta de alquiler asequible, facilitar la emancipación juvenil y rebajar la presión de un mercado inmobiliario cada vez más caro.

La inversión se conoce ahora con detalle a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias. La promoción de mayor tamaño tendrá 120 viviendas y costará 28,2 millones. Los otros dos bloques estarán formados por 75 pisos cada uno y supondrán un desembolso de 18,3 millones por edificio. En total, 64,9 millones para levantar 270 hogares.

Los terrenos se encuentran entre La Florida y Las Campas, dentro del ámbito denominado oficialmente Las Campas-Paniceres. El Ayuntamiento culminó el pasado año la cesión de unas parcelas que suman alrededor de 30.000 metros cuadrados y están situadas entre las calles Muros del Nalón y Orlando Sanz Álvarez.

La Consejería ya ha concluido los estudios topográficos y se encuentra redactando los anteproyectos. Su objetivo es sacar las tres promociones a concurso antes de que termine 2026. Los contratos incluirán tanto la elaboración definitiva de los proyectos como la construcción de los edificios. El bloque de 120 viviendas tendrá un plazo de 28 meses y los otros dos deberán estar terminados en 24, por lo que los pisos estarán disponibles durante el próximo mandato.

El director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, explica que estas promociones pretenden ampliar el perfil tradicional de los beneficiarios del parque público. El Principado busca atender "no solo a los sectores más vulnerables, como se hizo durante muchos años, sino también, y como prioridad, a las clases trabajadoras".

Son personas que, pese a disponer de ingresos, tampoco pueden afrontar los precios de compra o alquiler de una vivienda en la ciudad. "Nuestro objetivo es conseguir que exista vivienda allí donde el mercado, por sí solo, no está ofreciendo una respuesta suficiente para las familias trabajadoras", señala Sánchez.

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La actuación permitirá además romper una larga sequía en la construcción de vivienda pública en Oviedo. Las últimas familias que estrenaron una promoción levantada por el Principado lo hicieron en 2020. Desde entonces, la oferta se ha reducido mientras los precios de venta y alquiler alcanzaban máximos históricos.