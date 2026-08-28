VA Arquitectos y Desmonts se imponen para diseñar la plaza de toros de Oviedo

La unión temporal de empresas formada por VA Arquitectos y Estudio de Arquitectura Desmonts se ha impuesto en el concurso convocado por el Ayuntamiento para redactar el proyecto de rehabilitación de la plaza de toros de Oviedo. La propuesta obtuvo la mejor valoración técnica y presentó también la oferta económica más baja, por lo que queda encaminada a hacerse con el contrato una vez concluya su tramitación formal.

La UTE consiguió 44 de los 49 puntos reservados a la memoria técnica, frente a los 30,75 obtenidos por Álvarez Arango Arquitectos, el estudio que había elaborado el anteproyecto de la actuación. A esa diferencia se suma la económica: VA Arquitectos y Desmonts ofertaron 273.660,44 euros sin IVA —331.129,13 con impuestos—, mientras que su competidor propuso 320.000 euros, también antes de impuestos.

Ambos licitadores incluyeron las restantes mejoras contempladas en el concurso, entre ellas el empleo de tecnología BIM, la elaboración de maquetas o infografías digitales y la realización de vídeos de realidad virtual tanto del exterior como del interior del futuro recinto.

El informe municipal destaca especialmente el grado de concreción de la propuesta mejor valorada. Los técnicos consideran que resuelve la relación del edificio con su entorno, integra la accesibilidad en el funcionamiento general del recinto y aporta soluciones específicas para facilitar la celebración de actividades muy diferentes. También valora su planteamiento energético, basado en la geotermia, la aerotermia, la energía fotovoltaica y la eliminación de los sistemas de combustión.

El documento resulta más crítico con la oferta de Álvarez Arango. Aunque reconoce la calidad del anteproyecto elaborado por el estudio, señala que buena parte de su memoria remite a soluciones ya conocidas o a decisiones que quedarían pendientes de concretar durante la posterior redacción del proyecto.

El objetivo municipal es transformar el coso de Buenavista en un recinto cubierto y multiusos con capacidad para entre 8.000 y 9.000 espectadores. La instalación deberá estar preparada para recibir conciertos, congresos, ferias y competiciones deportivas de gran formato, entre ellas encuentros de baloncesto o tenis.

La actuación mantendrá las fachadas históricas y los elementos protegidos del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural, pero reorganizará por completo su interior. El Ayuntamiento ya había descartado la cubierta móvil y el aparcamiento subterráneo incluidos inicialmente en el anteproyecto por su coste y complejidad constructiva. La solución elegida contempla una cubierta permanente.

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El equipo adjudicatario dispondrá de cuatro meses para elaborar el proyecto básico y de ejecución desde la formalización del contrato. La previsión municipal pasa por iniciar las obras durante el primer semestre de 2027 y culminar la recuperación de la plaza en 2029.