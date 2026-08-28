Canteli confía en salvar la cancha del Palacio de Deportes tras la inundación en Oviedo

La cancha central del Palacio de los Deportes concentra los principales daños causados por la tromba de agua que descargó ayer sobre Oviedo. El alcalde, Alfredo Canteli, confía en que pueda recuperarse la madera del suelo y descartó que la inundación haya afectado a la estructura del edificio o a las obras de remodelación ejecutadas recientemente.

La lluvia dejó, según los cálculos manejados por el regidor, alrededor de veinte litros por metro cuadrado en poco más de un cuarto de hora. La intensidad del aguacero hizo saltar la tapa del colector situado detrás del Palacio y provocó la entrada de una gran cantidad de agua en el recinto.

«Afectó fundamentalmente a la cancha central. Puede afectar a la madera, pero creemos que va a sacarse adelante», señaló Canteli. El alcalde insistió en que «no hay ningún problema de estructura ni en la obra en sí del Palacio» y apuntó que, si finalmente fuese necesario sustituir parte del suelo, intervendría el seguro.

Los operarios municipales trabajaron durante toda la noche para achicar el agua y tratar de recuperar las instalaciones. Canteli tenía previsto regresar esta mañana al Palacio para comprobar personalmente su estado. El alcalde sostuvo además que el Oviedo Baloncesto podrá comenzar allí su preparación, al no existir ningún partido previsto de manera inmediata.

El regidor reconoció, no obstante, que el colector presenta una deficiencia que deberá abordarse. «Ahí hay un problema que tenemos que resolver», afirmó antes de añadir que este es uno de los distintos problemas que presenta la red de colectores de la ciudad.

En el resto de Oviedo, Canteli aseguró que no se produjeron daños de especial gravedad. La calle Uría recibió una gran cantidad de agua y también se registraron embolsamientos en Toreno, General Elorza y la glorieta de Cerdeño. El alcalde recorrió esta mañana algunas de las zonas afectadas y comprobó que los negocios habían podido abrir con normalidad. «Hacía falta que lloviera, pero un poco más despacio, no tan seguido», resumió.

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Canteli realizó estas declaraciones en la plaza del Ayuntamiento, tras el minuto de silencio que se celebra cada mes como condena de la violencia machista.