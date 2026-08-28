La Escandalera acoge un maratón de donaciones para ayudar a los damnificados por el terremoto de Colombia

Han pasado apenas veinte días desde que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y dejó más de 300 fallecidos, cientos de desaparecidos y cientos de miles de afectados. El Club Deportivo Emigra Astur quiere contribuir a paliar las consecuencias de la catástrofe con una campaña con la que pretende recaudar 10.000 euros, además de enseres de primera necesidad y alimentos no perecederos. La segunda «donatón» tendrá lugar este sábado, a las seis de la tarde, en la plaza de La Escandalera.

«Lo he vivido muy de cerca. Parte de mi familia está muy afectada, igual que el resto de la comunidad. Al principio hacía lo que podía, poniendo en contacto a personas en Colombia, pero luego me pregunté: ¿por qué no organizar una recogida de donaciones aquí en Asturias?», explica Cintia Mireya Vivar, activista colombiana, presidenta de Emigra Astur y miembro de la asociación Afrodes.

Las aportaciones económicas podrán realizarse por el momento a través de una hucha instalada en la plaza, mientras la organización completa los trámites para abrir una cuenta bancaria. También se recogerán productos de primera necesidad y alimentos no perecederos. «Necesitamos ropa de todo tipo, material médico, mantas, sábanas, tiendas de campaña, pañales, toallitas, productos para bebés y artículos de higiene menstrual», enumera Vivar. «Hace falta mucho material para varios albergues que nos lo han solicitado y todavía hay mucha gente durmiendo en la calle», añade. La intención de los organizadores es enviar todo lo recogido a Colombia durante el mes de septiembre.

La campaña se ha marcado además el objetivo de reunir 10.000 euros para ayudar inicialmente a veinte familias. «Si recaudamos más, incluiremos a más», señala la presidenta de Emigra Astur. El dinero se destinará a adquirir en Colombia materiales para reconstruir las viviendas afectadas. «Si no podemos hacer la casa completa, iremos poco a poco: el techo, la cocina, parte del suelo», explica.

La organización pretende que el proceso sea «lo más transparente posible» y mostrará a los donantes las facturas de los materiales adquiridos. «Hay familias que nos han dicho que están dispuestas a reconstruir sus casas con sus propias manos; solo necesitan el material», señala Vivar. Emigra Astur también quiere recopilar vídeos de los trabajos para que quienes hayan colaborado desde Asturias puedan conocer el destino de las ayudas.

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El colectivo planteó inicialmente celebrar cuatro jornadas de recogida, aunque probablemente organice más. Vivar reconoce que lo reunido hasta ahora ha sido escaso, pese a mostrarse «muy agradecida» por todas las aportaciones. Por eso confía en aumentar la respuesta este sábado: «Hago un llamamiento a toda la población asturiana, que es muy solidaria y se vuelca con cualquier causa. Desde Colombia también están muy agradecidos por el apoyo».