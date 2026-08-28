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La inundación de La Vega obliga a aplazar a mañana el inicio de LINK

La organización suspende las actividades de hoy para limpiar la nave; el festival abrirá el sábado a las 11.00 hora

Una de las instalaciones del festival LINK del año pasado.

Una de las instalaciones del festival LINK del año pasado. / Irma Collín / LNE

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Álvaro Faes

Álvaro Faes

La séptima edición de LINK no abrirá hoy sus puertas como estaba previsto. La inundación sufrida ayer por la nave de la Fábrica de La Vega ha obligado a suspender todas las actividades de esta primera jornada y a retrasar hasta mañana, sábado, el inicio del festival.

Las fuertes lluvias que provocaron numerosos problemas en distintos puntos de la ciudad alcanzaron también el espacio en el que debía desarrollarse el Circuito de Experiencias Culturales Insólitas. La organización decidió dedicar íntegramente la jornada de hoy a limpiar y acondicionar la nave antes de permitir la entrada del público.

Los trabajos comenzaron a primera hora y se centran tanto en retirar los efectos de la tromba de agua como en dejar en condiciones las instalaciones y todo el recorrido del festival. El objetivo es que LINK pueda recuperar mañana la programación prevista para el fin de semana y que las visitas se desarrollen con normalidad.

La apertura tendrá lugar este sábado a las 11.00 horas. La nave podrá visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30 horas, un horario que se repetirá el domingo.

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La propuesta de esta séptima edición reúne tres instalaciones artísticas y cuatro experiencias de realidad extendida vinculadas a la creación contemporánea. Los trabajos están firmados tanto por creadores consolidados como por nuevos talentos del arte digital.

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