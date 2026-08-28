IU reclama más zonas verdes y espacios permeables tras la tromba en Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo reclama al equipo de gobierno municipal una evaluación de los daños ocasionados por la tromba de agua del jueves y un informe sobre las medidas necesarias para recuperar el funcionamiento de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos afectados.

La coalición señala especialmente la situación del Palacio de los Deportes, que quedó anegado durante el episodio de lluvias torrenciales. IU pide conocer el alcance de los desperfectos sufridos por el recinto y las actuaciones previstas para devolverlo a la normalidad.

La formación considera, sin embargo, que la respuesta municipal no puede limitarse a reparar los daños después de cada temporal. A su juicio, lo ocurrido demuestra la necesidad de avanzar en la aplicación de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático y preparar la ciudad ante unos fenómenos extremos que serán cada vez más frecuentes.

IU propone incorporar ese criterio a la planificación urbana mediante la recuperación de espacios permeables, el aumento de las zonas verdes y la renaturalización de diferentes puntos de la ciudad.

«Lo ocurrido no puede abordarse únicamente como un episodio excepcional ante el que toca reparar los daños. El cambio climático está haciendo más frecuentes y extremos estos fenómenos y Oviedo tiene que estar mejor preparada», sostiene su portavoz municipal, Gaspar Llamazares.

El dirigente de IU reclama una política «proactiva» que combine la respuesta inmediata con la prevención. «Ahí está también el futuro de una ciudad mejor preparada: en renaturalizar Oviedo y anticiparnos a unas situaciones que vamos a tener que afrontar con mayor frecuencia», afirma.

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La coalición pide aprovechar lo ocurrido para identificar los puntos débiles de la ciudad y corregirlos antes de que se produzcan nuevos episodios de lluvias torrenciales.