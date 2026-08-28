Oviedo se suma a la concentración nacional en apoyo a Ceuta

El Ayuntamiento de Oviedo se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta y ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma. Esta tendrá lugar en la plaza de la Constitución frente al Ayuntamiento.

Esta reunión se enmarca en la convocatoria realizada por la FEMP a los ayuntamientos españoles para trasladar a Ceuta y a sus vecinos el apoyo y la solidaridad de los municipios del país. Con su participación en este acto, el Ayuntamiento de Oviedo se suma a la iniciativa de la FEMP y muestra su apoyo a Ceuta y a sus vecinos en estos momentos.

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Oviedo se unirá a otras ciudades como Madrid, Jerez, Granada, Huesca o Cádiz en estas concentraciones para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.