La Policía blinda el barrio ovetense de la Florida: 650 manifestantes divididos por el centro de menores

La Policía blindó este jueves la Florida para evitar que se cruzaran dos concentraciones con los centros de menores extranjeros en el ojo del huracán, por un lado la de los vecinos del número 32 del paseo que vertebra el barrio que vivió ayer su cuarta entrega; cien metros más abajo la convocada por Asturies Antifascismo "contra el discurso de odio que fomentan los partidos y organizaciones de extrema derecha". La Policía cifró en "unas 350 personas" la asistencia a la manifestación a favor de la acogida de menores extranjeros, y en "cerca de trescientas personas" la de la comunidad de vecinos.

Eneko Izquierdo se dirige a los vecinos en la concentración de la comunidad de propietarios. / .

La abundante presencia policial, patente en los cinco furgones que llegaron a darse cita en el Paseo de la Florida con decenas de agentes estratégicamente colocados, puso tierra de por medio entre ambas movilizaciones, que arrancaron con media hora de intervalo. A las 18,35 horas arrancaba la de los colectivos favorables a la acogida de menores extranjeros, con una pancarta en cabeza que proclamaba "Fuera racismo de nuestros barrios". En la plaza Carlos Osoro estaban los activistas de colectivos promigrantes; políticos y simpatizantes de partidos de la izquierda, además de algún vecino del barrio y de otros limítrofes. Mientras, en los soportales alrededor de Florida 32 había mayoría de vecinos del propio edificio y aledaños; diputados y concejales de Vox; esta vez no se vieron miembros de Núcleo Nacional, una presencia que algunos vecinos habían cuestionado una semana atrás, distanciándose, incluso físicamente, cuando habían asomado banderas y saludos neonazis.

La protesta de Asturies Antifascismo. / .

Las terrazas de la hostelería del barrio estaban de lo más tranquilas cuando arrancaron las primeras proclamas , "Aquí están los antifascistas", "Nativa o extranjera, la misma clase obrera" y "Fuera racistas de nuestros barrios", probablemente la consigna más gritada por este grupo, que no dio lectura a manifiesto ni comunicado alguno. Entre los asistentes a esta concentración estaban el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Llaneza; la concejal socialista Marisa Ponga, que además es vecina del barrio: los exconcejales Ana Taboada y Celso Miranda o la portavoz local de Podemos, Belén Suárez Prieto. También acudió el diputado autonómico Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, quien manifestó que "la sociedad asturiana está muy lejos de los planteamientos de grupos fascistas, Vox, Núcleo Nacional y Falange Española, que se manifiestan aquí semana tras semana y están instrumentalizando a algunos vecinos contra las personas más vulnerables". Diana Aparicio, vecina del barrio, se sumó a esta protesta porque "amedrentar niños no representa al vecindario de la Florida; aquí hablamos de dar oportunidad a niños sin familia que no vienen a atacar a nadie". Jenny Mora, presidenta de la asociación de mujeres migrantes Pachamama, defendió la movilización en solidaridad con recursos como los centros de menores extranjeros. "Esta movilización es una respuesta a la extrema derecha, que tiene la migración en el punto de mira. En el tejido asociativo estamos fuertes y no vamos a permitir que Asturias no sea un territorio de acogida".

Varias vecinas firman en apoyo a los vecinos del inmueble. / .

Justo a las siete de la tarde, cuando empezaba la protesta semanal de Florida 32 cayó el diluvio y la manifestación antifascista cruzó la calle para protegerse en los soportales de enfrente, junto a una franquicia pizzera, En todo momento, bajo la atenta custodia policial. Había que evitar que se cruzasen, que se mezclasen ambas protestas, como si fueran agua y aceite. Por eso los agentes no dudaron en apartar e identificar rápidamente a dos individuos que se habían plantando enfrente, levantando su brazo extendido, de la concentración antifascista, donde puso la nota de color un Spiderman que portaba un cartel con mensaje incluido: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuidar a los guajes".

Dos de las dotaciones y agentes policiales, vigilantes en la plaza Carlos Osoro. / .

La lluvia y el granizo también impactaron en la concentración promovida por la comunidad de propietarios de paseo de la Florida, 32, la cuarta en lo que va de mes, desde que enteraron que tres pisos de primera planta iban a ser alquilados por la fundación Diagrama para llevar allí un centro de menores extranjeros que gestiona actualmente en Avilés . La comunidad de propietarios empezó su movilización con un aplauso "a todos los vecinos que nos habéis apoyado", según leyó una de las inquilinas del edificio. "Lo que nos une no es la política, sino nuestro barrio, nuestra convivencia y el derecho que se respeten las normas que nos amparan", añadió la vecina de la comunidad. Poco después tomó el megáfono otro de los vecinos, el joven Eneko Izquierdo.

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Rechazó, tajante, las acusaciones de intereses ni xenofobia hacia la comunidad. "Esto es una concentración vecinal, no tiene nada que ver con ninguna filiación política, no sé si los de abajo podrán decir lo mismo. Queremos mantener la Florida donde se puede pasear tranquilamente con nuestros hijos, con nuestros mayores y no tener miedo a bajar la basura. No podemos ceder ni un milímetro porque nuestro barrio no lo merece", afirmó Eneko Izquierdo. "Solo somos familias que venimos a reivindicar, nada de racistas ni xenófobos", defendió el, esta vez, portavoz de la comunidad. Antes, el mediodía, dos vecinas de Florida 32 que participaron en una concentración ante la presidencia del Principado charlaron con Adrián Barbón, que les dio su correo electrónico y les confirmó que se buscan otras alternativas para ubicar el centro de menores, como les había dicho el lunes la consejera Concepción Saavedra.