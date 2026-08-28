El PSOE exige aclarar si la reforma del Palacio contaba con el riesgo de inundación

El PSOE de Oviedo exige al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que explique por qué entró agua en el Palacio de los Deportes durante la tromba del jueves y qué medidas de prevención se incluyeron en el proyecto de remodelación del edificio. Los socialistas subrayan que las inundaciones en Ventanielles son recurrentes y, por tanto, el riesgo era conocido.

El concejal socialista Juan Álvarez recuerda que la reforma del colector y la construcción de un pozo de tormentas en la zona están contempladas desde 2009. «Estamos ante un problema recurrente que el Ayuntamiento conoce perfectamente y que seguirá produciéndose mientras no se acometan esas actuaciones», sostiene.

El edil reclama conocer las causas de la entrada de agua, el alcance de los desperfectos y las medidas que se adoptarán para impedir que se repita. «Estamos hablando de una instalación en la que se han invertido alrededor de 30 millones de euros y que acaba de ser objeto de una importante reforma», señala.

Álvarez considera que el gobierno municipal «no puede esconderse detrás de un “es que ha llovido mucho”». A su juicio, precisamente porque los problemas de inundabilidad de Ventanielles eran conocidos, la remodelación debía incorporar soluciones capaces de proteger el edificio ante una tormenta intensa.

El PSOE también pide aclaraciones sobre la rampa de acceso de camiones. Álvarez apunta que, si finalmente se confirma que fue la principal vía de entrada del agua, el Ayuntamiento deberá explicar quién decidió introducir este elemento en el proyecto modificado y si se evaluó el peligro de inundación.

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Los socialistas confían en que los daños sean mínimos y en que las bombas y la cámara de descarga hayan funcionado correctamente. No obstante, advierten de que una eventual afección al parqué supondría «un verdadero contratiempo» para el Alimerka Oviedo Baloncesto.