Vox exige saber quién pagará los daños sufridos por el Palacio de los Deportes

Vox Oviedo exigirá explicaciones al equipo de gobierno municipal por los destrozos ocasionados por la tromba de agua en el recién remodelado Palacio de los Deportes. La formación quiere conocer qué falló y quién asumirá el coste de reparar los desperfectos.

Su portavoz municipal, Sonsoles Peralta, considera «inaceptable» lo sucedido en una actuación que, según las cifras aportadas por Vox, costó 26 millones de euros, acumuló un sobrecoste cercano a los ocho millones y sufrió más de dieciséis meses de retraso.

«Queremos saber si el proyecto contemplaba adecuadamente episodios de lluvias de estas características y si las redes de saneamiento y las obras de urbanización, tanto interiores como exteriores, fueron correctamente dimensionadas, ejecutadas y mantenidas», señala Peralta.

Vox sostiene que lleva más de un año y medio planteando dudas sobre diferentes aspectos de las obras mientras el equipo de gobierno defendía la correcta ejecución de los trabajos. «La obra estrella del mandato de Canteli hace aguas y lo ocurrido refuerza las dudas que llevamos tiempo planteando», afirma la portavoz.

El grupo municipal solicitará un análisis pormenorizado de las causas de la inundación y del estado de las redes de saneamiento del interior y el exterior del recinto, incluida la glorieta situada junto al Palacio de los Deportes.

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Peralta también reclama que se detalle durante cuánto tiempo estará afectado el equipamiento, qué actuaciones serán necesarias para impedir otra inundación y quién se responsabilizará de las reparaciones. «Sobre todo, queremos saber si, después de 26 millones de euros, casi ocho millones de sobrecoste y más de dieciséis meses de retraso, los ovetenses van a tener que volver a pagar», concluye.