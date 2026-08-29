Los bomberos de Oviedo rescatan en Trubia a un participante en el Campeonato de España de pesca tras fracturarse un tobillo

Los Bomberos de Oviedo participaron este sábado en el rescate de un pescador que sufrió una fractura en un tobillo mientras competía en el VIII Campeonato de España de Salmónidos Mosca Masters, que se celebra estos días en Asturias.

El accidente se produjo en Trubia, cuando el participante se encontraba en un tramo del río de difícil acceso y sufrió la lesión, lo que impedía que pudiera abandonar el lugar por sus propios medios.

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Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oviedo, que colaboraron en las labores para sacar al herido del cauce y trasladarlo hasta un punto accesible para los servicios sanitarios. A su llegada ya se encontraban en el lugar efectivos del SAMU, que se hicieron cargo de la atención del pescador tras completar el rescate.