El desprendimiento de uno de los elementos decorativos del Teatro Filarmónica obliga a actuar a la Policía Local y a los bomberos de Oviedo
La tormenta de los últimos días debilitó la sujeción de la pieza y provocó que cayese a la calle, aunque no hubo que lamentar daños personales
Alba G. Villanueva
Los bomberos de Oviedo tuvieron que movilizarse la mañana de este sábado para acordonar la zona del Teatro Filarmónica por el desprendimiento de uno de los elementos decorativos de la visera que protege la entrada al espacio cultural situado en el centro de la ciudad, una especie de barra de unos tres metros de longitud. No hubo daños personales, pero, tras ser avisados por una testigo, los agentes de la Policía Local y un camión de bomberos se desplazaron hasta el teatro para retirar la pieza y comprobar que el resto de la estructura no corría riesgo de venirse abajo.
Según explicaron los propios agentes policiales, la tormenta que se cebó con Oviedo el pasado jueves podría haber provocado que el embellecedor se despegase de la estructura y cayese a la calle.
La llamada de alerta la realizó Paula del Pozo alrededor de la una y media de la tarde. La mujer se encontraba en la terraza de uno de los establecimientos hosteleros de la plaza Porlier en el momento del suceso. "Hubo suerte de que no pasase nadie cuando cayó. En cuanto lo ví llamé al 092 y la verdad es que en cuatro minutos estaban aquí", relata .
Los primeros en llegar fueron los dos agentes de la Policía Local, que fueron los encargados de valorar la magnitud de la situación y, siguiendo el protocolo establecido, diero aviso a los bomberos. Los trabajadores del Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) realizaron una inspección para comprobar que el resto de la fachada se encontraba en buen estado. Una vez descartado el peligro, el equipo de mantenimiento del teatro tendrá que ser el encargado de acometer los arreglos pertinentes. Varios transeúntes se acercaron hasta la zona y siguieron con atención la actuación de los servicios de emergencia. Una vez concluida la inspección, los bomberos abandonaron el lugar a las dos de la tarde.
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