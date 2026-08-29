El LINK agota sus experiencias virtuales y conquista al público

"Te juro que casi lloro. Intenté no hacerlo para no mojar las gafas", confesaba María Jesús Torres después de vivir "A Long Goodbye", la experiencia inmersiva de los artistas Victor Maes y Kate Voet que narra la historia de un matrimonio enfrentado a la demencia que padece ella. La emoción fue una de las reacciones que dejó este sábado la apertura del festival LINK, que llenó de visitantes la Fábrica de Armas de La Vega con sus propuestas de realidad virtual, arte y nuevas tecnologías.

La expectación era visible incluso antes de que el recinto abriera sus puertas, a las 11.00 horas. Para entonces ya se había formado una larga cola y las entradas disponibles para las actividades de realidad virtual se agotaron en menos de una hora. El festival pudo así comenzar su séptima edición después de que la entrada de agua en la nave obligara a suspender la jornada inaugural del viernes, trasladar algunas instalaciones y prescindir de una de las experiencias previstas.

Superado el contratiempo, el antiguo complejo fabril volvió a transformarse en un escenario desde el que viajar a otras realidades. El programa reúne seis propuestas que abordan cuestiones como la vivienda, la vigilancia, la inteligencia artificial o la pérdida de memoria mediante lenguajes artísticos y herramientas tecnológicas todavía poco habituales.

José Castellano, director artístico del festival, explica que estas creaciones han evolucionado mucho durante los últimos años. "Los inicios de la realidad virtual fueron casi únicamente de ocio y entretenimiento, pero los artistas y directores han empezado a abordar temas más sociales. Eso es precisamente lo que hemos tratado de traer en esta edición", señala.

El carácter pionero de las obras constituye, a su juicio, uno de los principales atractivos del LINK. "Son propuestas que no se han visto en Asturias y casi ninguna se ha mostrado tampoco en España", destaca Castellano. A ello se suma el escenario de La Vega, cuya arquitectura industrial forma parte de la propia experiencia.

"Es un espacio mágico, con unas características que no tienen otros lugares y que aporta mucho", sostiene Diego Flores, técnico de realidad virtual que participa por primera vez en el encuentro. Esa combinación permite que las obras lleguen a públicos muy distintos, incluidos aquellos que apenas han tenido contacto con estas tecnologías.

Marcelino Sánchez, responsable técnico, asegura que las respuestas de los asistentes son muy variadas. "Hay público juvenil que ya conoce estas experiencias, pero también personas de mediana edad que no suelen estar en contacto con ellas y salen impresionadas. Nos encontramos con reacciones de todo tipo, desde vértigo hasta miedo", relata.

María Jesús Torres acudía al festival por segundo año consecutivo y llevaba tiempo pendiente de la apertura de esta edición. Tras quitarse las gafas de "A Long Goodbye", reconocía haber terminado profundamente emocionada. A su lado, Carlos Crego definía la obra como "una maravilla". Los dos coincidían en recomendar una cita que, aseguraban, "merece la pena y nadie se puede perder".

Carlos Pérez tampoco quiso faltar. Mientras esperaba ante "Alfabetos de destrucción", explicaba que había asistido a todas las ediciones. "Hay gente un poco escéptica, pero las experiencias son muy bonitas, el sitio está guapísimo y se pasa un rato muy agradable", afirmaba. Entre las propuestas que más interés le despertaban se encontraba "The Eye and I", atraído por la participación musical de Jean-Michel Jarre.

Noticias relacionadas

El LINK continuará este domingo en la Fábrica de Armas con acceso gratuito, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas. Las experiencias de realidad virtual requieren retirar previamente una entrada en taquilla para controlar el aforo, mientras que otras dos instalaciones pueden visitarse sin reserva. "Animo a la gente a que venga y se deje sorprender, a que disfrute del lugar y se permita entrar en otro mundo", concluye Castellano.