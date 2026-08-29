La Manjoya cocina paella para 300 y ocho corderos en su comida popular

El aroma de la paella y los ocho corderos asados a la estaca reunió este sábado a vecinos y amigos de La Manjoya en el prao de Los Corzos. Bajo la carpa instalada para las fiestas del Carmen se sentaron 250 comensales, mientras el resto se repartió por la finca para disfrutar de una comida popular marcada por el calor y el ambiente familiar.

«Me acuerdo de cuando era nena y participaba en los juegos infantiles. Luego la fiesta dejó de celebrarse durante 25 años y hace cuatro que la recuperamos. Desde entonces ayudo en lo que puedo para sacarla adelante», explicó Ana Isabel Fernández, vecina del barrio y miembro de la asociación «Santiago de la Manxoya». «Es un orgullo muy grande ver a todo el mundo reunido aquí», añadió.

La paella corrió a cargo de los arroceros de Fitoria. Pablo Villa y Honorio Alonso prepararon, por tercer año, arroz para 300 personas. «La verdad es que tienen una fiestina muy curiosina», señaló Villa mientras atendía uno de los dos puestos habilitados para servir la comida.

A pocos metros, Pablo Colás y Fidel Fernández se ocuparon de asar ocho corderos a la estaca, de los que salieron 112 raciones. El trabajo había comenzado mucho antes de que llegaran los comensales. «Empezamos a las ocho de la mañana. ¿El secreto? Paciencia, cariño y delicadeza», resumió Colás.

El presidente de la comisión de fiestas, José Ramón Suárez, destacó la respuesta de los vecinos desde que se recuperó la celebración: «La gente está encantada». La organización procuró además sentar juntos a los recién llegados al barrio y a quienes llevan más años en él. «Así se conocen entre todos», explicó Suárez mientras servía las raciones junto a su sobrina, Cristina Ledo.

Entre los asistentes, Feli Domínguez aseguró que nunca falta a una celebración que definió como «muy familiar». Sonia Valle coincidió en destacar «el buen ambiente» y celebró que «cada año se une más gente». Ambas compartieron también su veredicto sobre la paella: estaba «buenísima».

Después de la comida, los niños participaron en una sesión de juegos tradicionales. El dúo «Sueños» y un DJ pusieron música al final de la jornada.

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Las fiestas concluirán este domingo. A las 12.00 horas se celebrará en la carpa una misa amenizada por la Escolanía San Salvador. Después se repartirán el bollo y la bebida, comenzará la sesión vermú y se entregarán los «Santiaguinos del año». El programa se cerrará con un sorteo y un tardeo a cargo de Asun Marruecos y un DJ.