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Oviedo mejora su red de reciclaje: los puntos limpios móviles llegan a más barrios y zonas rurales desde septiembre

Se reorganizan sus ubicaciones para facilitar la tarea a todos los vecinos

Uno de los puntos limpios móviles.

Uno de los puntos limpios móviles. / Cedida a LNE

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M. O.

El Ayuntamiento de Oviedo y FCC Medio Ambiente reorganizarán las ubicaciones de sus puntos limpios móviles a partir del 1 de septiembre para ofrecer un servicio más próximo y eficiente. Manteniendo emplazamientos estratégicos, reubicando otros y ampliando la cobertura hacia zonas rurales, la ciudad reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y facilita a los ciudadanos y ciudadanas una gestión responsable de sus residuos.

Pilas agotadas, aceites de cocina usados, electrodomésticos rotos, fluorescentes, cartuchos de tinta, productos químicos domésticos... Son materiales que no encajan en los cubos convencionales y que, durante años, representaban un problema para los vecinos de Oviedo: ¿dónde depositarlos? ¿Cómo asegurar que se reciclan correctamente? La respuesta llegó con los puntos limpios móviles, un servicio revolucionario que invirtió la lógica tradicional.

La nueva estrategia de ubicaciones responde a un análisis detallado de las necesidades de cada zona. Algunos emplazamientos clave se han mantenido por su eficacia probada. Otros han sido reubicados para optimizar la cobertura. Y, como novedad importante, se han incorporado nuevas ubicaciones en zonas rurales del municipio, garantizando que ningún rincón de Oviedo queda sin acceso a este servicio.

La mecánica es práctica y eficiente. De lunes a viernes, tres puntos limpios móviles se instalan cada día en distintas zonas urbanas de la ciudad. Los fines de semana, el servicio se desplaza a las áreas rurales.

En cada punto limpio móvil hay personal especializado que orienta a los usuarios sobre la correcta clasificación de residuos y resuelve cualquier duda. El servicio es completamente gratuito y no se presta en festivos, excepto los domingos. Los puntos limpios móviles admiten una amplia gama de materiales: bombillas, pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas, aparatos de informática y telefonía con sus accesorios, tóner y cartuchos de tinta, CDs y DVDs, pilas y baterías, aceites usados de motor y vegetales, juguetes, utensilios metálicos, cápsulas de café y té, y productos tóxicos domésticos como pinturas, disolventes e insecticidas.

Quedan excluidos neumáticos usados, muebles, maderas, escombros y restos de podas, materiales que requieren circuitos de reciclaje específicos.

Esta reorganización forma parte de una estrategia municipal más amplia de sostenibilidad ambiental. Al facilitar el acceso a puntos de recogida selectiva, el Ayuntamiento busca mejorar significativamente la tasa de reciclaje de residuos especiales y reducir el impacto ambiental de su gestión inadecuada.

Ante los cambios de ubicación que entran en vigor el 1 de septiembre, el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos y ciudadanas consultar el nuevo calendario de localizaciones antes de acudir al servicio. Así podrán identificar fácilmente dónde se encontrará el punto limpio más cercano en el momento en que lo necesiten.

El 8 y el 21 de septiembre no se realizará el servicio de colocación de los puntos limpios móviles.

Zona 1

Lunes

Calle Torrevieja: 7 de septiembre

Calle Monte Gamonal: 14 y 28 de septiembre

Martes

Calle Nueve de Mayo: 22 de septiembre

Calle Padre Suárez: 1, 15 y 19 de septiembre

Miércoles

Plaza Manolo Díaz: 9 y 23 de septiembre

Calle Otero: 2, 16 y 30 de septiembre

Jueves

Calle Picasso: 10 y 24 de septiembre

La Losa, parque infantil: 3 y 17 de septiembre

Viernes

Plaza del Fresno: 11 y 25 de septiembre

Calle Comandante Caballero: 4 y 18 de septiembre

Zona 2

Lunes

Palacio de Deportes: 7 de septiembre

Calle Manuel de Falla: 14 y 28 de septiembre

Martes

Plaza El Conceyín: 22 de septiembre

Calle Colegio Santo Domingo: 1, 15 y 29 de septiembre

Miércoles

Avda. Torrelavega, iglesia San Javier: 9 y 23 de septiembre

Calle Torrelavega: 2, 16 y 30 de septiembre

Jueves

Plaza Quesos Asturianos: 10 y 24 de septiembre

Plaza Lago Enol: 3 y 17 de septiembre

Viernes

Calle Jaime Balandrón: 11 y 25 de septiembre

Plaza Quim el Pescador: 4 y 18 de septiembre

Zona 3

Lunes

Plaza La Araña: 7 de septiembre

Calle Cudillero: 14 y 28 de septiembre

Martes

Calle Alejandro Casona: 22 de septiembre

Calle Catedrático Rodrigo Uría: 1, 15 y 29 de septiembre

Miércoles

Calle Víctor Hevia: 9 y 23 de septiembre

Calle Argañosa con Favila: 2, 16 y 30 de septiembre

Jueves

Calle Laviana: 10 y 24 de septiembre

Calle Teodoro López Cuesta: 3 y 17 de septiembre

Viernes

Calle Dolores Medio: 11 y 25 de septiembre

Calle Santa Eulalia de Mérida: 4 y 18 de septiembre

Zona rural

San Claudio: 1º sábado de septiembre y noviembre

Latores: 1º sábado de octubre

Trubia: 2º sábado de septiembre y noviembre

Ules: 2º sábado de octubre

La Manjoya: 3º sábado de septiembre y noviembre

Villameana: 3º sábado de octubre

Faro: 4º sábado de septiembre y noviembre

Olloniego: 4º sábado de octubre

Colloto: 1º domingo de septiembre, octubre y noviembre. 3º domingo de septiembre, octubre y noviembre

Las Caldas: 2º domingo de septiembre y noviembre

Pando: 2º domingo de octubre

Tudela Veguín: 4º domingo de septiembre y noviembre

Villaperez: 4º domingo de octubre

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