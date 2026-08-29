Oviedo mejora su red de reciclaje: los puntos limpios móviles llegan a más barrios y zonas rurales desde septiembre

El Ayuntamiento de Oviedo y FCC Medio Ambiente reorganizarán las ubicaciones de sus puntos limpios móviles a partir del 1 de septiembre para ofrecer un servicio más próximo y eficiente. Manteniendo emplazamientos estratégicos, reubicando otros y ampliando la cobertura hacia zonas rurales, la ciudad reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y facilita a los ciudadanos y ciudadanas una gestión responsable de sus residuos.

Pilas agotadas, aceites de cocina usados, electrodomésticos rotos, fluorescentes, cartuchos de tinta, productos químicos domésticos... Son materiales que no encajan en los cubos convencionales y que, durante años, representaban un problema para los vecinos de Oviedo: ¿dónde depositarlos? ¿Cómo asegurar que se reciclan correctamente? La respuesta llegó con los puntos limpios móviles, un servicio revolucionario que invirtió la lógica tradicional.

La nueva estrategia de ubicaciones responde a un análisis detallado de las necesidades de cada zona. Algunos emplazamientos clave se han mantenido por su eficacia probada. Otros han sido reubicados para optimizar la cobertura. Y, como novedad importante, se han incorporado nuevas ubicaciones en zonas rurales del municipio, garantizando que ningún rincón de Oviedo queda sin acceso a este servicio.

La mecánica es práctica y eficiente. De lunes a viernes, tres puntos limpios móviles se instalan cada día en distintas zonas urbanas de la ciudad. Los fines de semana, el servicio se desplaza a las áreas rurales.

En cada punto limpio móvil hay personal especializado que orienta a los usuarios sobre la correcta clasificación de residuos y resuelve cualquier duda. El servicio es completamente gratuito y no se presta en festivos, excepto los domingos. Los puntos limpios móviles admiten una amplia gama de materiales: bombillas, pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas, aparatos de informática y telefonía con sus accesorios, tóner y cartuchos de tinta, CDs y DVDs, pilas y baterías, aceites usados de motor y vegetales, juguetes, utensilios metálicos, cápsulas de café y té, y productos tóxicos domésticos como pinturas, disolventes e insecticidas.

Quedan excluidos neumáticos usados, muebles, maderas, escombros y restos de podas, materiales que requieren circuitos de reciclaje específicos.

Esta reorganización forma parte de una estrategia municipal más amplia de sostenibilidad ambiental. Al facilitar el acceso a puntos de recogida selectiva, el Ayuntamiento busca mejorar significativamente la tasa de reciclaje de residuos especiales y reducir el impacto ambiental de su gestión inadecuada.

Ante los cambios de ubicación que entran en vigor el 1 de septiembre, el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos y ciudadanas consultar el nuevo calendario de localizaciones antes de acudir al servicio. Así podrán identificar fácilmente dónde se encontrará el punto limpio más cercano en el momento en que lo necesiten.

El 8 y el 21 de septiembre no se realizará el servicio de colocación de los puntos limpios móviles.

Zona 1 Lunes Calle Torrevieja: 7 de septiembre Calle Monte Gamonal: 14 y 28 de septiembre Martes Calle Nueve de Mayo: 22 de septiembre Calle Padre Suárez: 1, 15 y 19 de septiembre Miércoles Plaza Manolo Díaz: 9 y 23 de septiembre Calle Otero: 2, 16 y 30 de septiembre Jueves Calle Picasso: 10 y 24 de septiembre La Losa, parque infantil: 3 y 17 de septiembre Viernes Plaza del Fresno: 11 y 25 de septiembre Calle Comandante Caballero: 4 y 18 de septiembre

Zona 2 Lunes Palacio de Deportes: 7 de septiembre Calle Manuel de Falla: 14 y 28 de septiembre Martes Plaza El Conceyín: 22 de septiembre Calle Colegio Santo Domingo: 1, 15 y 29 de septiembre Miércoles Avda. Torrelavega, iglesia San Javier: 9 y 23 de septiembre Calle Torrelavega: 2, 16 y 30 de septiembre Jueves Plaza Quesos Asturianos: 10 y 24 de septiembre Plaza Lago Enol: 3 y 17 de septiembre Viernes Calle Jaime Balandrón: 11 y 25 de septiembre Plaza Quim el Pescador: 4 y 18 de septiembre

Zona 3 Lunes Plaza La Araña: 7 de septiembre Calle Cudillero: 14 y 28 de septiembre Martes Calle Alejandro Casona: 22 de septiembre Calle Catedrático Rodrigo Uría: 1, 15 y 29 de septiembre Miércoles Calle Víctor Hevia: 9 y 23 de septiembre Calle Argañosa con Favila: 2, 16 y 30 de septiembre Jueves Calle Laviana: 10 y 24 de septiembre Calle Teodoro López Cuesta: 3 y 17 de septiembre Viernes Calle Dolores Medio: 11 y 25 de septiembre Calle Santa Eulalia de Mérida: 4 y 18 de septiembre