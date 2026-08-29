Oviedo mejora su red de reciclaje: los puntos limpios móviles llegan a más barrios y zonas rurales desde septiembre
Se reorganizan sus ubicaciones para facilitar la tarea a todos los vecinos
M. O.
El Ayuntamiento de Oviedo y FCC Medio Ambiente reorganizarán las ubicaciones de sus puntos limpios móviles a partir del 1 de septiembre para ofrecer un servicio más próximo y eficiente. Manteniendo emplazamientos estratégicos, reubicando otros y ampliando la cobertura hacia zonas rurales, la ciudad reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y facilita a los ciudadanos y ciudadanas una gestión responsable de sus residuos.
Pilas agotadas, aceites de cocina usados, electrodomésticos rotos, fluorescentes, cartuchos de tinta, productos químicos domésticos... Son materiales que no encajan en los cubos convencionales y que, durante años, representaban un problema para los vecinos de Oviedo: ¿dónde depositarlos? ¿Cómo asegurar que se reciclan correctamente? La respuesta llegó con los puntos limpios móviles, un servicio revolucionario que invirtió la lógica tradicional.
La nueva estrategia de ubicaciones responde a un análisis detallado de las necesidades de cada zona. Algunos emplazamientos clave se han mantenido por su eficacia probada. Otros han sido reubicados para optimizar la cobertura. Y, como novedad importante, se han incorporado nuevas ubicaciones en zonas rurales del municipio, garantizando que ningún rincón de Oviedo queda sin acceso a este servicio.
La mecánica es práctica y eficiente. De lunes a viernes, tres puntos limpios móviles se instalan cada día en distintas zonas urbanas de la ciudad. Los fines de semana, el servicio se desplaza a las áreas rurales.
En cada punto limpio móvil hay personal especializado que orienta a los usuarios sobre la correcta clasificación de residuos y resuelve cualquier duda. El servicio es completamente gratuito y no se presta en festivos, excepto los domingos. Los puntos limpios móviles admiten una amplia gama de materiales: bombillas, pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas, aparatos de informática y telefonía con sus accesorios, tóner y cartuchos de tinta, CDs y DVDs, pilas y baterías, aceites usados de motor y vegetales, juguetes, utensilios metálicos, cápsulas de café y té, y productos tóxicos domésticos como pinturas, disolventes e insecticidas.
Quedan excluidos neumáticos usados, muebles, maderas, escombros y restos de podas, materiales que requieren circuitos de reciclaje específicos.
Esta reorganización forma parte de una estrategia municipal más amplia de sostenibilidad ambiental. Al facilitar el acceso a puntos de recogida selectiva, el Ayuntamiento busca mejorar significativamente la tasa de reciclaje de residuos especiales y reducir el impacto ambiental de su gestión inadecuada.
Ante los cambios de ubicación que entran en vigor el 1 de septiembre, el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos y ciudadanas consultar el nuevo calendario de localizaciones antes de acudir al servicio. Así podrán identificar fácilmente dónde se encontrará el punto limpio más cercano en el momento en que lo necesiten.
El 8 y el 21 de septiembre no se realizará el servicio de colocación de los puntos limpios móviles.
Zona 1
Lunes
Calle Torrevieja: 7 de septiembre
Calle Monte Gamonal: 14 y 28 de septiembre
Martes
Calle Nueve de Mayo: 22 de septiembre
Calle Padre Suárez: 1, 15 y 19 de septiembre
Miércoles
Plaza Manolo Díaz: 9 y 23 de septiembre
Calle Otero: 2, 16 y 30 de septiembre
Jueves
Calle Picasso: 10 y 24 de septiembre
La Losa, parque infantil: 3 y 17 de septiembre
Viernes
Plaza del Fresno: 11 y 25 de septiembre
Calle Comandante Caballero: 4 y 18 de septiembre
Zona 2
Lunes
Palacio de Deportes: 7 de septiembre
Calle Manuel de Falla: 14 y 28 de septiembre
Martes
Plaza El Conceyín: 22 de septiembre
Calle Colegio Santo Domingo: 1, 15 y 29 de septiembre
Miércoles
Avda. Torrelavega, iglesia San Javier: 9 y 23 de septiembre
Calle Torrelavega: 2, 16 y 30 de septiembre
Jueves
Plaza Quesos Asturianos: 10 y 24 de septiembre
Plaza Lago Enol: 3 y 17 de septiembre
Viernes
Calle Jaime Balandrón: 11 y 25 de septiembre
Plaza Quim el Pescador: 4 y 18 de septiembre
Zona 3
Lunes
Plaza La Araña: 7 de septiembre
Calle Cudillero: 14 y 28 de septiembre
Martes
Calle Alejandro Casona: 22 de septiembre
Calle Catedrático Rodrigo Uría: 1, 15 y 29 de septiembre
Miércoles
Calle Víctor Hevia: 9 y 23 de septiembre
Calle Argañosa con Favila: 2, 16 y 30 de septiembre
Jueves
Calle Laviana: 10 y 24 de septiembre
Calle Teodoro López Cuesta: 3 y 17 de septiembre
Viernes
Calle Dolores Medio: 11 y 25 de septiembre
Calle Santa Eulalia de Mérida: 4 y 18 de septiembre
Zona rural
San Claudio: 1º sábado de septiembre y noviembre
Latores: 1º sábado de octubre
Trubia: 2º sábado de septiembre y noviembre
Ules: 2º sábado de octubre
La Manjoya: 3º sábado de septiembre y noviembre
Villameana: 3º sábado de octubre
Faro: 4º sábado de septiembre y noviembre
Olloniego: 4º sábado de octubre
Colloto: 1º domingo de septiembre, octubre y noviembre. 3º domingo de septiembre, octubre y noviembre
Las Caldas: 2º domingo de septiembre y noviembre
Pando: 2º domingo de octubre
Tudela Veguín: 4º domingo de septiembre y noviembre
Villaperez: 4º domingo de octubre
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