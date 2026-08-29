Una pelea entre dos mujeres a "golpes y arañazos" obliga a movilizar a dos patrullas en el centro de Oviedo
Los vecinos de las calles del entorno de Foncalada vienen alertando desde hace tiempo de problemas y molestias durante las noches y las madrugadas
Una pelea entre dos mujeres obligó este sábado a intervenir a la Policía Local de Oviedo en el inicio de la calle Foncalada. El incidente se produjo alrededor de las nueve menos cuarto de la mañana, cuando todavía permanecía en la zona un numeroso grupo de personas.
Según testigos presenciales, las dos mujeres comenzaron a enfrentarse entre "gritos, golpes y arañazos", mientras varias personas que las acompañaban se congregaban a su alrededor. La situación generó momentos de tensión y numerosas voces y protestas en plena calle.
Hasta el lugar se desplazó inicialmente una patrulla de la Policía Local, a la que poco después se sumó una segunda unidad de apoyo para controlar la situación. Finalmente, no hubo detenidos y el incidente no fue a mayores. Las personas que se encontraban en el lugar se dispersaron rápidamente tras la llegada de los agentes.
El episodio se produjo en las inmediaciones de un establecimiento de ocio que concentra actividad hasta primeras horas de la mañana. Vecinos de la zona aseguran que las molestias, los gritos y los incidentes a esas horas se están repitiendo, una situación que viene generando quejas entre los residentes.
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