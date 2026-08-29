El PSOE de Oviedo denuncia la existencia de un «basurero» en uno de los accesos al monte Naranco
Carlos Fernández Llaneza le reclama al Ayuntamiento una limpieza inmediata y más mantenimiento en el camino que conduce hacia los monumentos del Prerrománico
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado la acumulación de basura en uno de los accesos peatonales más utilizados del Naranco y ha reclamado al Ayuntamiento su retirada inmediata y un mayor mantenimiento de la zona.
El punto afectado se encuentra a la altura del número 90 de la avenida de los Monumentos, donde comienza un camino que pasa bajo la casería La Casa Nueva y desemboca junto al paso de peatones que conduce hacia el Centro de Interpretación del Prerrománico. El itinerario es utilizado habitualmente tanto por vecinos como por turistas que se dirigen a los monumentos y a las rutas del monte.
Según explicó Fernández Llaneza, un reciente desbroce dejó al descubierto un importante foco de residuos que, a su juicio, ofrece una “pésima imagen” de uno de los principales entornos patrimoniales de Oviedo. “A Canteli le encanta sacar pecho del crecimiento del turismo, pero la realidad que se encuentran muchos de quienes nos visitan es esta: basura acumulada en los accesos a nuestro patrimonio más señero”, criticó.
El portavoz socialista considera especialmente preocupante la situación durante los periodos vacacionales, cuando aumenta el número de visitantes en el Naranco. Por ello, exige limpiar de inmediato el camino y establecer un mantenimiento periódico. “La promoción no puede ir por un lado y la conservación de la ciudad por otro”, concluyó.
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