La nueva plaza de toros de Buenavista se cerrará con un tejado fijo de cinc y tendrá el ruedo 1,60 metros por debajo de su cota actual, una rebaja que permitirá instalar gradas retráctiles y adaptar el espacio central a cada actividad. El interior se organizará mediante dos anillos de comunicación, uno de ellos convertido en una amplia galería para comercios, exposiciones y terrazas.

Así será, en sus líneas generales, el edificio ideado por la unión temporal formada por VA Arquitectos y Desmonts, que ha obtenido la mejor valoración en el concurso para redactar el proyecto definitivo. Su oferta recibió 44 de los 49 puntos correspondientes a los criterios técnicos, frente a los 30,75 logrados por Álvarez Arango Arquitectos, autor del anteproyecto del que parte la actuación.

La reforma de la plaza de toros de Oviedo incluye un cierre con tejado de cinc, gradas retráctiles y el ruedo 1,60 metros más bajo / lne

La ventaja aumentó con la apertura de las propuestas económicas. VA Arquitectos y Desmonts ofrecieron realizar el trabajo por 273.660 euros más IVA, mientras que su competidor presentó un presupuesto de 320.000 euros. A falta de completar los trámites administrativos, la puntuación deja encarrilada la adjudicación a la UTE.

El informe municipal que compara las dos ofertas permite conocer las soluciones planteadas por el equipo favorito. El diseño conecta un anillo exterior con otro interior y prolonga esta organización por las gradas y el resto del recinto para permitir una circulación horizontal accesible por todo el edificio. Los recorridos se completarán con varios núcleos de ascensores y conexiones transversales que ordenarán los movimientos del público y facilitarán la evacuación.

El anillo interior funcionará como una gran galería de comunicación, con iluminación natural y relación directa con el exterior. Sus dimensiones permitirán aprovecharlo también para instalar establecimientos comerciales, salas de exposiciones y terrazas, de modo que pueda mantener actividad incluso cuando no se celebren acontecimientos en el espacio central.

Distribución adaptable

La reducción de la cota del ruedo permitirá colocar gradas retráctiles y ampliar las zonas de almacenamiento situadas en su perímetro. El recinto podrá así modificar su distribución en función de las necesidades de cada acto y liberar superficie cuando no sean necesarios todos los asientos.

La oferta consolida además la renuncia a la cubierta móvil prevista inicialmente. El equipo considera que un cierre fijo resultará más sencillo de construir, utilizar y mantener. El tejado de cinc se apoyará sobre una malla espacial tridimensional de acero, una estructura ligera e industrializada que permitirá reducir el empleo de materiales.

La nueva envolvente situada sobre la fachada histórica será también más neutra que la planteada en el anteproyecto. El cerramiento de acero corten, que había suscitado reparos de la dirección general de Patrimonio Cultural, será sustituido por una solución de vidrio y lamas concebida para no competir visualmente con la arquitectura original.

La intervención conservará las fachadas y los demás elementos protegidos. Los graderíos superiores actuales serán demolidos y el inferior se reconstruirá, mientras que las nuevas estructuras se levantarán de forma independiente para reducir la afección al edificio histórico. La cimentación recurrirá a pilotes instalados mediante rotación para evitar vibraciones.

El proyecto prevé igualmente eliminar varias construcciones auxiliares sin valor patrimonial. Además de despejar la visión de las fachadas, esta operación permitirá habilitar un acceso directo para vehículos pesados hasta el espacio central. También se estudia prolongar hasta el suelo algunos huecos de la planta baja para mejorar la comunicación entre el interior y el exterior.

Las instalaciones se concentrarán principalmente en una gran sala técnica longitudinal situada bajo la grada superior. Desde allí se distribuirán la climatización y los restantes servicios mediante sistemas registrables que facilitarán las labores de conservación y reducirán su presencia en las zonas protegidas.

La estrategia energética combinará geotermia, aerotermia, paneles fotovoltaicos, iluminación led y sistemas de recuperación de energía. La propuesta incorpora asimismo el aprovechamiento del agua de lluvia, pavimentos drenantes, medidas para reducir los residuos y soluciones acústicas frente a las vibraciones y la reverberación.

La memoria estima que la simplificación de las soluciones constructivas podría situar la inversión en torno a los 27 millones de euros. Se trata todavía de un cálculo aproximado, ya que el presupuesto definitivo deberá fijarse durante la redacción de los proyectos básico y de ejecución.

El equipo que parte como favorito conoce ya otra de las grandes instalaciones deportivas de la ciudad. VA Arquitectos, con Alfredo Antuña y Daniel Villanueva, participó junto a Antonio Desmonts en la rehabilitación integral del Palacio de Deportes.

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La actuación permitirá convertir el coso abandonado de Buenavista en un recinto cubierto y polivalente para competiciones deportivas, conciertos, congresos, ferias y otros acontecimientos. Según la configuración elegida, podrá reunir a entre 8.000 y 9.000 espectadores y mantener actividad durante todo el año.