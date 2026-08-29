Salvar el Palacio de los Deportes de Oviedo, una de las prioridades tras las inundaciones: "Puede afectar a la madera, pero creemos que va a sacarse adelante"

El diluvio pasó, pero Oviedo amaneció ayer pagando caras sus consecuencias y haciendo recuento de los daños provocados por una de las trombas de agua más intensas de los últimos años. El aguacero que cayó sobre la capital asturiana el pasado jueves dejó bajos, garajes y comercios inundados, calles convertidas durante minutos en auténticos ríos y numerosos desperfectos por distintos puntos de la ciudad; una de las principales preocupaciones se concentra ahora en el Palacio de los Deportes, recién remodelado tras una inversión que supera los 25 millones de euros. El agua alcanzó la pista central, almacenes y otras dependencias y obligó a trabajar durante toda la noche para intentar salvar un parqué cuyo coste ronda los 400.000 euros, según figura en el documento de certificación de la obra.

El Ayuntamiento ya ha dado parte al seguro y los técnicos municipales están documentando los daños a la espera de que lleguen los peritos, aunque se descartan problemas estructurales en el complejo. El propio alcalde, Alfredo Canteli, que ayer visitó el Palacio de los Deportes, todavía confía en que los daños no sean irreparables. "Puede afectar a la madera, pero creemos que va a sacarse adelante", sostiene. Fuentes consultadas por este diario que conocen al detalle la situación no son nada optimistas. "El parqué está hinchado, va a haber que cambiarlo entero", aseguran. De hecho, la mañana de ayer, cuando cualquiera de los operarios que estaban realizando labores de limpieza se colocaban en los bordes de la cancha seguía saliendo agua por debajo.

Canteli sitúa el origen del problema en el colector de la parte trasera del Palacio de los Deportes. "El agua reventó la tapa", explica el alcalde, que admite además que la red presenta deficiencias pendientes: "Ahí hay un problema que tenemos que resolver. De colectores hay muchos problemas en Oviedo. Ese es uno de ellos", dice Canteli. Las dificultades en esta zona de Ventanielles son históricas. La conducción es vieja y estrecha y recibe el agua procedente de otro tramo nuevo y de mayor sección, lo que genera un cuello de botella cuando el caudal se dispara. El Ayuntamiento estudia ahora posibles actuaciones. "Estamos valorando las medidas para que una situación como esta no se vuelva a repetir", señala el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta. A ello se añade la escasa capacidad de drenaje del acceso por el que irrumpió la riada en el Palacio, la puerta utilizada por las ambulancias y otros vehículos, una rampa pronunciada que da acceso directo a la pista central. Delante dispone de una arqueta de unos 35 centímetros de ancho, que no pudo asumir el enorme volumen de agua caído en tan poco tiempo. La tormenta dejó 8,4 litros por metro cuadrado en solo diez minutos, una intensidad que en una hora supone un acumulado de más de 50 litros por metro cuadrado.

Uno de los principales damnificados por la inundación del Palacio de los Deportes es el Alimerka Oviedo Baloncesto, que milita en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español, y que se ha visto obligado a trasladar sus entrenamientos al polideportivo de Pumarín. El club azul, que cuenta con más de 3.500 abonados, tenía previsto disputar el 18 de septiembre un amistoso frente al Caja Rural Zamora en el Palacio y debería estrenarse allí en competición oficial el 3 de octubre, ante el Covirán Granada.

La entidad emite un comunicado en el que traslada "un mensaje de ánimo y solidaridad a todos los vecinos y negocios afectados por las inundaciones" y expresa su "agradecimiento al Ayuntamiento de Oviedo por su rápida respuesta y por todas las facilidades brindadas para la reubicación de los entrenamientos".

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El presidente del principal club de baloncesto de Asturias, Fernando Villabella, reconoce que lo sucedido el jueves "son desgracias que ocurren, desafortunadas e inesperadas" y añade que "no hay más remedio que asumir las consecuencias". Por ahora, evita poner fecha al regreso al Palacio. "Sabemos que el Ayuntamiento tiene previstas soluciones, pero es demasiado pronto y aún tenemos que esperar para saber más. Lo que sí sabemos es que se está haciendo todo lo posible para solucionar el problema y que podamos regresar lo antes posible", afirma el presidente.