La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: "Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada"

La tromba del jueves dejó ayer Oviedo convertido en un mapa de daños, pero pocos lugares permiten medir la violencia del agua como un garaje de la calle Mayorazu, en Fozaneldi. La riada irrumpió con tal fuerza que dobló la puerta de acceso, superó la altura de las rodillas y provocó daños graves a medio centenar de vehículos, además de inundar los trasteros de los vecinos. Bicicletas eléctricas, televisores, herramientas, pequeños electrodomésticos, maletas y otros enseres quedaron empapados o directamente inutilizados. Las imágenes grabadas durante el aguacero muestran un auténtico torrente precipitándose hacia el interior del inmueble mientras el agua cubre también buena parte de la calle. "Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada", resume José Manuel Rodríguez, uno de los afectados, todavía impresionado por la fuerza con la que entró la riada.

Los bomberos trabajaron durante toda la noche en el garaje, achicando agua con bombas mientras comenzaba la retirada de los vehículos. En algunos momentos llegaron a coincidir hasta siete grúas sacando coches del interior. Ya por la mañana, con el agua retirada pero todavía entre barro y restos arrastrados por la riada, los vecinos recorrían el garaje con botas de agua tratando de recuperar lo que pudiera haberse salvado. Muchos lo hacían con el teléfono en la mano, llamando a las compañías de seguros y comprobando los daños. "Sientes una impotencia enorme, ves cómo un río se lo lleva todo y no puedes hacer nada", señala José Manuel Rodríguez, que compró su coche hace apenas un año.

En Fozaneldi, además, llueve sobre mojado. "Es la tercera vez que nos pasa. Aquí llega todo el agua que baja de Otero y de la Ronda Sur con una fuerza enorme y no hay nada que la contenga. El Ayuntamiento tiene que tomar decisiones ya", denuncia María Jesús Martínez.

El de la calle Mayorazu fue el ejemplo más aparatoso de una jornada que dejó incidencias repartidas por prácticamente toda la ciudad. Hubo comercios y oficinas inundadas en las calles San Francisco, Fray Ceferino, El Fontán, Saturnino Fresno, Río Nalón o Pedro Masaveu; problemas en portales y bajos de distintos barrios; grandes acumulaciones de agua en Las Campas y desperfectos incluso en el pavimento de calles como Foncalada y Villafría.

Los seguros

La calle San Francisco, en pleno centro, volvió a ser otro de los puntos negros de la tormenta. Su configuración en vaguada hace que recoja buena parte del agua que baja desde la zona de la Catedral y la que llega desde el Campo San Francisco, y el jueves volvió a quedar completamente anegada. "En diez minutos esto se convirtió en Venecia", resume Francisco Gayoso, gerente de la confitería Rialto, que hace honor al famoso puente de la ciudad italiana. Algunos clientes llegaron incluso a quedar atrapados en el establecimiento. El negocio dispone de una barrera para tratar de impedir la entrada de agua, pero las olas que levantaban los vehículos terminaron superándola. "Teníamos una cuarta de agua dentro", explica Gayoso, que calcula que los daños no bajarán de los 6.000 euros. El problema, añade, es recurrente hasta el punto de que algunas aseguradoras ponen dificultades para cubrir los desperfectos al no considerarlos ya un hecho excepcional. En la zona, comerciantes y vecinos vuelven a señalar también al colector como origen de buena parte de los problemas.

A pocos metros, la farmacia de Cristina Álvarez tampoco logró contener la riada. Aunque habían colocado una chapa de metacrilato para proteger la entrada, el agua terminó entrando en el local mientras en la calle alcanzaba, según relata, la altura de las rodillas. Tres personas permanecieron dentro achicando sin descanso para intentar limitar los daños. "Estuvimos todo el tiempo sacando agua", explica Álvarez. En un establecimiento hostelero cercano el agua caía en cascada por las escaleras hacia el almacén y la cocina. "Todavía no lo hemos estimado, pero los daños son muchos", dice su dueño, Félix Rodríguez.

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Los daños llegaron también a los portales. Paulino Sánchez, vecino de la calle, lamenta que la escena se repita cada vez que se produce un episodio de lluvia intensa. "Siempre es lo mismo", se queja. En su edificio, el agua alcanzó el cuarto de calderas y provocó desperfectos en las pinturas. Sánchez apunta además a los problemas de evacuación del agua y sostiene que las conducciones están tupidas, lo que agrava las inundaciones cuando el caudal aumenta de forma repentina.