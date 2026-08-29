La tromba de agua que inundó Oviedo dañó otros tres polideportivos de la ciudad además del Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes no es la única instalación deportiva de Oviedo que se lame las heridas provocadas por la tromba de agua que se cebó el pasado jueves con la capital asturiana. El aguacero, que además dejó bajos infinidad, garajes y comercios inundados, calles convertidas en ríos y numerosos desperfectos por distintos puntos del municipio, también entró en otros tres polideportivos municipales: Ventanielles, Yago Lamela y Fozaneldi. El Ayuntamiento. Al igual que en el caso del Palacio de los Deportes, ya ha dado parte al seguro y se encuentra ahora valorando el alcance de los posibles daños en estos tres equipamientos.

La concejala de Deportes, Conchita Méndez, explica que todavía es pronto para conocer las consecuencias que tendrá la entrada de agua en estas instalaciones. Los técnicos están revisando los espacios afectados y comprobando qué desperfectos pudo ocasionar una tormenta que también ha alterado el inicio de la actividad deportiva municipal. Las actividades previstas a partir de mañana en esas instalaciones han tenido que reorganizarse, con cambios en entrenamientos y en los diferentes usos que tenían programados los clubes. Deportes trabaja ahora para adaptar la actividad a las circunstancias de cada instalación mientras avanzan las revisiones.

La principal preocupación sigue estando, no obstante, en el Palacio de los Deportes, recién remodelado tras una inversión superior a los 25 millones de euros. La riada alcanzó el jueves la pista central, los almacenes y otras dependencias del complejo y obligó a trabajar durante horas para retirar el agua. El parqué de la cancha, cuyo coste ronda los 400.000 euros, está homologado por la FIBA. Por ahora, Méndez evita hacer pronósticos sobre su estado. La recomendación que ha recibido el Ayuntamiento es no tocar el parqué y esperar a comprobar cómo evoluciona la madera en los próximos días antes de determinar si podrá recuperarse o será necesario adoptar medidas de mayor calado. «Aún es temprano para hacer valoraciones», sostiene la responsable municipal.

El agua también alcanzó el almacén principal del Palacio, que tuvo que ser vaciado por completo. Allí se guardaban, entre otros elementos, mesas de arbitraje, mesas de prensa, pantallas LED y diferente material de elevado valor económico. Todo fue retirado y el Consistorio ha dado igualmente parte de estos posibles daños al seguro para que sean evaluados. La incertidumbre sobre la evolución del parqué impide también saber por ahora cuándo podrá regresar al recinto el Alimerka Oviedo Baloncesto. El club, que compite en Primera FEB, ha trasladado provisionalmente sus entrenamientos al polideportivo de Pumarín y tiene marcado en el calendario el 18 de septiembre, cuando debería disputar un amistoso ante el Caja Rural Zamora. Su estreno oficial como local está previsto para el 3 de octubre frente al Covirán Granada.

Deportes no garantiza todavía que el equipo pueda comenzar la temporada en el Palacio, aunque tampoco descarta esa posibilidad. Méndez asegura que esta semana será crucial para conocer cómo responde la pista y empezar a adoptar decisiones. El Alimerka, añade, será el primero en recibir cualquier novedad sobre la disponibilidad de la instalación. «No podemos asegurar nada ni desmentir nada de momento», señala la concejala.

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La inundación del Palacio se produjo después de que el agua irrumpiese por el acceso utilizado habitualmente por ambulancias y otros vehículos y llegase directamente hasta la pista. El alcalde, Alfredo Canteli, situó el origen del problema en el colector existente en la parte posterior del complejo, una infraestructura que presenta dificultades para asumir grandes caudales y sobre la que el Ayuntamiento estudia posibles actuaciones para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.