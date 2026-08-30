El LINK cierra tras dos días de lleno total

El LINK cerró este domingo su séptima edición después de dos jornadas con un flujo constante de visitantes en la antigua Fábrica de Armas de La Vega. Las plazas para las propuestas de realidad virtual se agotaron en alrededor de una hora y el público respondió a un programa que provocó lágrimas, bailes y sorpresa. "Para nosotros, lo importante es que la gente disfrute y se marche contenta, y en ese sentido el balance ha sido muy bueno", resumió el director artístico del festival, José Castellano.

La organización no contabiliza el número de asistentes, por lo que Castellano evita ofrecer una cifra o confirmar si se superaron los registros anteriores. Su impresión, no obstante, es que pudo haber una mayor afluencia. Dentro de la nave Almacén, las sesiones de realidad virtual volvieron a completar sus plazas con rapidez. El ritmo variaba según el horario, ya que por las mañanas había menos pases disponibles. "El domingo apenas estuvieron disponibles cuarenta minutos; por la tarde fue casi una hora y media", explicó.

Castellano recorrió durante todo el fin de semana las instalaciones y mantuvo un contacto directo con los visitantes. Aunque considera difícil señalar una propuesta favorita, situó "2025", una reflexión sobre el avance tecnológico, la vigilancia social y la precariedad, entre las que mejor acogida tuvieron. "A Long Goodbye", centrada en un matrimonio que se enfrenta a la demencia que padece ella, provocó algunas de las reacciones más intensas. Varias personas terminaron la experiencia con lágrimas en los ojos.

Ambas propuestas fueron también las que más impresionaron a Mercedes García, que no se ha perdido ninguna edición del LINK desde su nacimiento. Regresa cada año movida por la curiosidad y por el deseo de conocer lo que está ocurriendo en el mundo para que el futuro no la encuentre dormida. "Estas cosas hay que conocerlas", animó.

Melissa López llegó al recinto de manera casual. Vive en la zona, vio abiertas las puertas de La Vega y decidió entrar junto a su marido y su hijo. "No me había enterado del festival, pero siempre ponen actividades culturales y por eso entramos", relató. Salió satisfecha después de descubrir "algo que nunca había visto". Su hijo, Milán Ocampo, bailó en "Figures", jugó con la nube de "Alfabetos de destrucción" y, según contó, disfrutó "un montón".

La satisfacción se extendió también al otro lado de las creaciones. Los integrantes de "Lo Fácil", responsables de la atmósfera sonora de "Alfabetos de destrucción", aseguraron marcharse "con el corazón lleno". "Ver a la gente habitar el espacio, acercarse y compartir con nosotros lo que siente en cada momento ha sido un privilegio absoluto", señalaron.

Parte de su trabajo nació de la cartografía de la arquitectura auditiva y del sonido del encendido de la locomotora de la antigua mina de La Camocha. Participar en el festival de su propia ciudad ha sido para ellos "un honor" y les ha hecho "una ilusión enorme".

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La suspensión de la jornada del viernes obligó a concentrar la programación en el sábado y el domingo, pero no impidió el buen balance final. La organización aún no ha comenzado a preparar la próxima edición, aunque Castellano confirmó que durante estos días ya ha ido "recopilando ideas".