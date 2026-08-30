La Manjoya cierra sus fiestas homenajeando a dos de sus vecinos más queridos y repartiendo más de 400 bollos

Él se llama José Manuel Riestra y todos lo conocen como "Manolín el 19", ella es María García y la apodan "Marujina". Ambos fueron ayer los protagonistas del último día de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen en La Manjoya, una jornada en la que fueron homenajeados por sus vecinos y nombrados "Santiaguinos del Año" por su colaboración altruista con unas celebraciones que cada año escalan más puestos en el ranking festivo ovetense. "Manolín" no pudo acudir a recibir el galardón por motivos de salud, pero "Marujina" si estuvo en el acto. "No hay nada más bonito que recibir el cariño de los tuyos, estoy muy contenta", explicó la mujer con una sonrisa de oreja a oreja.

El reconocimiento resume, en ambos casos, años de implicación con la localidad ovetense. “Manolín el 19” lleva vinculado a la Asociación de Vecinos de La Manjoya desde 1997 y durante casi tres décadas ha cedido de forma desinteresada sus terrenos para la celebración de las fiestas, además de colaborar con su familia en su preparación y acondicionamiento. “Marujina”, por su parte, se incorporó a la asociación en 2001 y formó parte durante 14 años de su junta directiva, primero como secretaria y después como vocal, organizando excursiones y actividades y trasladando ante el Ayuntamiento y otras administraciones las reivindicaciones de los vecinos de La Manjoya. "Tratamos de reconocer a personas que han trabajado mucho por los demás y ellos son el mejor ejemplo", señala Paz Rey, actual secretaria de la asociación que organiza los festejos.

Pero el último día de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen no concluyó con la entrega de los "Santiaguinos del año". Antes, a las doce del mediodía se celebró una misa en la carpa amenizada por el coro "Escolanía San Salvador", tras la cual comenzó el reparto del bollo y la botella de vino entre los socios de la asociación de vecinos Santiago de la Manxoya. "Vamos a entregar exactamente 427 bollos porque esos son actualmente los miembros de la asociación. Hace tres años éramos 272 y cada día vamos creciento", asegura Paz Rey. "Es que no sólo organizamos las fiestas, también hay excursiones, el amagüestu, Carnaval... Además, también somos el colectivo que lucha por los derechos de esta zona de Oviedo ante el Ayuntamiento y donde sea", añade la secretaria de la asociación.

A lo largo de toda la mañana hubo mucho ambiente en el prau de Los Corzos, el que "Manolín el 19" cede para que se celebren las fiestas. El tiempo acompañó y eso hizo que la mayoría de los socios se quedasen a disfrutar del bollo en compañía de los suyos después de la sesión vermú. También hubo visitas de los vecinos cercanos. "Yo soy de San Lázaro y vengo porque nos gusta mucho esta fiesta, somos vecinos y hay que apoyar", asegura Sonia Pascual, que también se trajo a una amiga desde Madrid que vino movida por un motivo muy especial. "Me encantan las homilías del párroco (por Andrés Pérez) y aproveché para venir a misa y verlo. Además, estar en Asturias y en una fiesta como esta siempre es una buena razón para salir de Madrid", dice Ana González

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Las fiestas de La Manjoya se continuaron con un gran sorteo entre los socios en el que muchos salieron beneficiados. "Hay jamones, madreñas, un vale por un fin de semana en Teverga, entradas para el museo de Fernando Alonso... Así hasta 64 regalos", explicaba antes Paz Rey. Las celebraciones finalizaron con un tardeo amenizado por «Asun Marruecos» y un DJ. "El año que viene más y mejor. Hay que seguir creciendo", promete la secretaria de la comisión organizadora.