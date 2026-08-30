María Heres y Beatriz Díaz, mezzosoprano y soprano de "Sour Angelica": "Al público le diríamos que vaya al Campoamor preparado para emocionarse"

La soprano Beatriz Díaz (Boo, 1981) y la mezzosoprano María Heres (Oviñana, 1996) encabezan el reparto femenino de "Suor Angelica", el título de Puccini que, junto a los "Kindertotenlieder" de Mahler, inaugura el próximo 11 de septiembre la 79ª temporada de la Ópera de Oviedo bajo el título "Sorrow". La soprano, consagrada en la escena internacional, y la mezzo, figura emergente del panorama asturiano, salen momentáneamente del convento ideado por el director de escena Joan Anton Rechi para atender a LA NUEVA ESPAÑA.

Viene de clausurar la temporada del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y ahora inaugura la temporada de Ópera, ¿cómo se siente cantando en el Campoamor?

BEATRIZ DÍAZ: Me siento en casa. Fue el primer escenario que pisé hace casi 25 años y volver al Campoamor supone una responsabilidad: estás en casa y es un público que te conoce y que ha visto tu evolución a lo largo del tiempo. Es extraño cómo un teatro puede parecer tu hogar porque no dejan de ser grandes edificios, fríos quizá, pero cuando llegas al Campoamor te encuentras caras que ya son familia. Además, aquí se valora mi trabajo y eso para un artista es fundamental.

Pese a su juventud, es también habitual en las temporadas del Campoamor, ¿es frecuente esa apuesta por los jóvenes en otros teatros?

MARÍA HERES: Un poco sí. En el Liceu, por ejemplo, siempre tiran por gente de allí y, si pensamos en el caso de Oviedo, normalmente suelen confiar bastante en los artistas locales. Pero no por el hecho de ser asturianos, sino porque al final respondemos bien, sacamos el trabajo adelante y eso es algo que le encanta ver a todo el mundo: desde los miembros de la dirección artística hasta el público. A la vista está esa comunión de artistas consagradas y otras que empezamos a hacer carrera.

Con este rol completa a las protagonistas de "Il Trittico" pucciniano en Oviedo (tras el programa doble "Il tabarro-Gianni Schichi" de 2023), ¿qué tiene de especial "Suor Angelica" respecto a Giorgetta y Lauretta?

B. D.: Era una espinita que tenía clavada porque, en su día, había cantado esta ópera en versión concierto. Para mí, "Suor Angelica" es la más emocional y la más compleja, pero también la más bonita por su lirismo, su intensidad o por la genialidad con la que el compositor enlaza los diferentes cantos religiosos. En las obras de Puccini subyace una complejidad asociada a la expresión de las emociones y del mundo más teatral. La dificultad de “Suor Angelica” es que todo sucede en un lapso muy corto de tiempo y no tienes dos o tres horas para interiorizar la evolución del personaje como en “La bohème” o en “Madama Butterfly”. Es todo un reto saber hasta qué punto permeas lo que le sucede al personaje y puedes transmitirlo al público a través del canto, porque interpretar una ópera de estas características sin que el personaje pase por ti es un completo error. Al final, Puccini te pide bajar al infierno y cantar desde ahí, desde el desgarro y la emoción.

Por su parte, ¿cómo prepara un rol como el de la madre abadesa?

M. H.: Pues no se trata de un rol demasiado extenso, pero en este mundo no hay papeles pequeños y la madre abadesa adquiere un gran protagonismo en la trama. Al final, si analizas en profundidad la obra, este personaje tiene momentos de lucidez tanto en el aspecto lírico como en el dramático, por ejemplo, el momento en el que reciben una visita en el convento y todas las miradas se centran en ella como autoridad del centro religioso. Además, es curioso porque hace un par de veranos interpreté los roles de la maestra de novicias y la tía princesa en Segovia y, sin embargo, enseguida me interesó el rol de la madre abadesa y supe que me gustaría interpretar ese papel por su fuerza y dramatismo.

Ya ha trabajado con Diego Martin-Etxebarria, precisamente en el Campoamor hace dos años, ¿qué espera de la orquesta en esta partitura tan exigente?

B. D.: Es una música que funciona y tenemos el tiempo a nuestro favor. Muchas veces, interpretas óperas de una longitud considerable y, durante los ensayos, quizá no entras a pulir algunos detalles. En este caso, con una obra más corta, se puede ir corrigiendo minuciosamente cada parte, ajustar los balances y repetir las veces que sea necesario. Ese puntillismo lo vamos a tener y, además, la escena favorece a los cantantes y nos resulta muy cómoda, por lo que, musicalmente, la ópera funcionará muy bien.

¿Cree que sus condiciones vocales le favorecen a la hora de afrontar estos papeles con tanta autoridad?

M. H.: Sin duda. Me encantan este tipo de roles. Sí que debo tener cuidado porque son papeles que exigen un gran dramatismo y es muy complicado darles el punto exacto que demandan. También es un riesgo porque cuesta poner límites a la hora de interiorizar al personaje, pero siempre me he encontrado muy cómoda en el drama (ríe). En general, todos estos papeles me gustan; quizá no sean los más vistosos o los que más llamen la atención, pero siempre se van a necesitar para llevar a cabo una ópera de calidad.

Con una trayectoria que la ha llevado por todo el mundo, ¿qué consideración tienen la Ópera de Oviedo y el Campoamor fuera de Asturias?

B. D.: Es un referente a nivel de ópera en España. Pero lo es ahora y lo ha sido siempre. Por este escenario han pasado algunas de las figuras más emblemáticas del mundo de la lírica y en cuanto sales de la región, la gente reconoce la fama y la importancia de la ópera de Oviedo. Además, creo que las cosas se hacen bien y que llevamos casi ochenta temporadas gracias a un público muy fiel.

¿Qué cree que se debería hacer para acercar la ópera a los jóvenes?

M. H.: Considero que se están haciendo las cosas muy bien. Los proyectos que realiza la ópera con la compañía infantil La Federica creo que son interesantísimos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos el año pasado y ver cómo se desenvuelven sobre el escenario, cómo se saca todo el partido posible a su talento… es una maravilla. Se trata de un proyecto pionero que sirve de referencia para otros niños, para los padres, para las familias al completo y eso es algo realmente importante. También es un acierto abrir los ensayos a los estudiantes de conservatorio, de la universidad y a los institutos, ya que la asistencia a este tipo de actos no deja de ser algo educativo que abre las puertas de la ópera.

B. D.: Yo lo percibo en los pregenerales, donde vienen alumnos de los institutos asturianos y aquello se convierte en una locura de ovaciones y aplausos. Son personas que quisiera tener los días porque es un público totalmente desprejuiciado, que va al teatro a disfrutar. Yo soy la primera que, cuando asisto a una representación o un espectáculo, intenta sentarse en la butaca y partir de cero, aunque haya cantado esa obra mil veces, porque de otra forma, apenas vas a tener capacidad para emocionarte con lo que tienes delante y es una pena porque cada función es algo único.

M. H.: En mi caso, la primera vez que asistí al Campoamor fue en 2014 y lo recuerdo como una experiencia muy enriquecedora. Es innegable que el teatro y la lírica atraen a los más pequeños. Hace unos meses participé en un concierto en Cudillero en el que había niños hablando entre sí y, en cuanto empecé a cantar, todos se callaron y se quedaron boquiabiertos escuchando mi actuación; mi madre siempre me lo recuerda.

Si tuvieran que quedarse con un único detalle de "Suor Angelica", ¿cuál sería?

B. D.: Pues… (piensa). Yo me quedaría con su dolor. Sé que puede parecer una contestación extraña, pero me quedo con su dolor porque es como si te arrancaran el corazón y las entrañas, sin embargo, es un dolor que, aunque como artista te deja totalmente vacía, como espectador te atrapa.

M. H.: Yo elegiría el silencio que hay desde que La tía princesa abandona la escena hasta que Suor Angelica comienza su aria. Es un momento que habla y emociona sin necesidad de palabras. Ayer, cuando viví ese momento en el ensayo pensé: "Ya está. Por estos segundos han merecido la pena las cinco horas de ensayo y todos los sacrificios hechos hasta ahora".

B. D.: Por eso yo subrayo el dolor. Imagínate tirada en el suelo y que te arrojen una fotografía de tu hijo, al que después de nacer nunca más viste, y con esa imagen en la mente tienes que empezar a cantar… Soy madre y se me hace más sencillo ponerme en esa tesitura, pero en ese momento tienes un nudo en la garganta y resulta difícil no emocionarse.

Y si le tuviesen que decir una frase al público para que venga a disfrutar de la producción, ¿cuál sería?

M. H. y B. D.: Le diríamos al público que venga preparado para emocionarse. Desde el primer minuto, en cuanto se alza el telón, los asistentes van a quedar impactados. También hay esperanza al final, pero la tónica general que vertebra esta producción es, sin lugar a dudas, la capacidad para despertar sentimientos y emociones en el espectador.

¿Cómo ven la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031?

M. H. M.: Bueno, un hecho importante es que, quitando Madrid, Oviedo es la única ciudad que tiene temporada de ópera y zarzuela. Pero no sólo eso, Asturias tiene dos orquestas sinfónicas, conservatorios, escuelas de música, un teatro contemporáneo emergente muy interesante, ciclos de piano, ballet, una estructura barroca considerable…

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B. D.: Efectivamente, si miramos los habitantes de la región –y de Oviedo– y calculamos las actividades culturales que tenemos a disposición, somos uno de los lugares punteros en Europa. Unos auténticos privilegiados.