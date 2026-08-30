Oviedo vende en poco más de un año un tercio del suelo disponible en el polígono de Olloniego

El polígono de Olloniego ha vendido en poco más de un año alrededor de un tercio del suelo empresarial que tenía disponible. Desde que el Ayuntamiento de Oviedo puso en marcha la comercialización de las parcelas municipales, en mayo de 2025, se han adjudicado 34.603 metros cuadrados a cuatro empresas. Quedan todavía en el mercado alrededor de 80.000 metros cuadrados, repartidos entre 26 parcelas de uso industrial y comercial.

El movimiento supone un cambio para un recinto que durante años mantuvo amplias superficies sin ocupar y en el que ahora comienzan a sucederse las operaciones. A la llegada de nuevos proyectos se suma además la expansión de empresas que ya estaban presentes en Olloniego y que han decidido adquirir más terreno para crecer.

La comercialización arrancó en mayo de 2025, cuando se produjo la primera adjudicación. Grupo Autosa adquirió entonces la parcela H2, con una superficie de 15.100 metros cuadrados. La compañía ha reforzado desde entonces su apuesta por Olloniego y en la última licitación, resuelta el pasado junio, se hizo también con las parcelas E3 y E4, de 3.707 y 3.892 metros cuadrados, respectivamente. Entre las tres suman 22.699 metros cuadrados.

La segunda operación llegó en enero de este año, cuando Nakron adquirió la parcela H1, de 3.917 metros cuadrados. El mayor movimiento se produjo, sin embargo, en la convocatoria de junio. Además de los 7.599 metros adjudicados nuevamente a Autosa, Aicom se hizo con dos parcelas, la I1 y la I2, que suman 5.896 metros cuadrados, mientras que Bebidas El Tordu compró la G3, de 2.091 metros.

La segunda fase

En este último caso, la operación servirá para ampliar una actividad que ya estaba asentada en el polígono. Bebidas El Tordu se trasladó a Olloniego en 2012 por sus necesidades de espacio y logística. La empresa familiar, fundada en 1959 por Ramón Ortea, «El Tordu», contaba entonces con cuatro trabajadores y actualmente ronda los 22 empleados. El crecimiento de la compañía y de su actividad con bodegas y proveedores la ha llevado ahora a adquirir la parcela situada junto a sus actuales instalaciones. Las tres convocatorias celebradas desde mayo del año pasado han permitido así adjudicar siete parcelas y 34.603 metros cuadrados de suelo. Frente a esa superficie, continúan disponibles aproximadamente otros 80.000 metros cuadrados.

La mayor bolsa de terreno pendiente de comercialización se encuentra en la fase II del parque, donde quedan 20 parcelas de uso industrial. En la fase I permanecen libres otras seis: tres destinadas a actividad industrial y tres de carácter comercial. El Ayuntamiento mantiene actualmente los terrenos industriales a un precio de 70,56 euros por metro cuadrado, mientras que las parcelas comerciales se comercializan por 99,52 euros el metro cuadrado, sin IVA. La estrategia municipal pasa por continuar captando nuevas implantaciones y, al mismo tiempo, facilitar que las compañías que ya operan en el recinto puedan ampliar sus instalaciones.

Para agilizar ese proceso se ha establecido un sistema de adjudicación directa de las parcelas libres, con el que el Consistorio pretende acortar los procedimientos necesarios para que una empresa pueda hacerse con suelo e iniciar la tramitación de sus proyectos. El polígono afronta esta nueva fase de comercialización acompañado también de inversiones destinadas a mejorar sus servicios. El Ayuntamiento tiene en marcha actuaciones por un importe conjunto de 200.000 euros para reforzar la videovigilancia y renovar la señalización interior. De esa cantidad, 38.700 euros proceden de una subvención de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), dentro de su Programa de Espacios Industriales.

Cámaras de vigilancia

El contrato para ampliar la red de cámaras de vigilancia acaba de ser adjudicado y los trabajos comenzarán en las próximas semanas. El objetivo es extender el sistema de videovigilancia por el recinto y conectar los nuevos dispositivos con el Centro Operativo de Control de la Policía Local. También se encuentra en marcha la renovación de la señalización del parque. La actuación continúa en tramitación administrativa y está previsto que pase la próxima semana por la Junta de Gobierno. A estas mejoras se suma el despliegue de fibra óptica de alta velocidad en la fase II.

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El recinto cuenta además con abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, limpieza viaria y recogida diaria de residuos. Sus comunicaciones son otro de los argumentos con los que se pretende atraer actividad: dispone de acceso próximo a las principales autovías, conexión con la Meseta, transporte urbano y estación ferroviaria, además de un área logística de mercancías cercana.