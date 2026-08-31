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Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo

La joven, que circulaba en un vehículo de alquiler, impactó contra un turismo parado en un semáforo y se negó después a someterse a las pruebas de alcoholemia

Uno de los coches afectados.

Uno de los coches afectados. / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

Una conductora de 26 años provocó la madrugada de este lunes un accidente en cadena con tres vehículos en el entorno de la avenida de Santander y General Elorza, en Oviedo. El siniestro se produjo sobre la una de la mañana, cuando el coche de alquiler que conducía alcanzó a otro turismo que se encontraba detenido ante un semáforo en rojo.

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La fuerza del impacto hizo que este segundo vehículo se desplazara hacia delante y golpeara a un tercer coche, también parado. El accidente se saldó con daños materiales. Según el parte de la Policía Local, la conductora causante circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y se negó a realizar las pruebas correspondientes, por lo que la actuación quedó registrada como un delito contra la seguridad vial.

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