Fallece una mujer de 69 años tras precipitarse desde un edificio al interior de un patio en pleno centro de Oviedo

Un amplio despliegue de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad provocó la alarma este lunes en pleno centro de Oviedo. Una mujer de 69 años falleció tras precipitarse desde un edificio situado en el número 7 de la calle San Francisco, junto al Campo de San Francisco.

El suceso se produjo alrededor de la una de la tarde, cuando la mujer se precipitó hacia un patio interior del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de agentes de la Policía Científica, una ambulancia del SAMU y dos camiones de Bomberos.

La importante presencia policial y de vehículos de emergencias en una de las zonas más céntricas y transitadas de Oviedo generó preocupación entre vecinos y viandantes. El operativo se prolongó durante buena parte de la mañana y el levantamiento del cadáver no se produjo hasta al menos una hora y media después del suceso.

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Los servicios sanitarios desplazados hasta el inmueble no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. La Policía se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.