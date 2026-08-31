Oviedo es la cuarta ciudad de España donde mejor se circula y menos tiempo se pierde al volante

Oviedo figura entre las ciudades españolas donde el tráfico presenta mejores registros. Así lo refleja el «TomTom Traffic Index», un estudio anual elaborado por la compañía de navegación TomTom que analiza la fluidez del tráfico, la velocidad media y los niveles de congestión en cientos de ciudades de todo el mundo a partir de datos reales de desplazamientos. La capital asturiana se sitúa entre las urbes con mayor velocidad media y menor congestión del país. Los datos correspondientes a 2025 colocan a Oviedo en la cuarta posición, un puesto especialmente favorable dentro de España.

Los vehículos circulan por la ciudad a una velocidad media de 32,9 kilómetros por hora, lo que permite recorrer aproximadamente 8,2 kilómetros en quince minutos. Entre las 25 ciudades españolas incluidas actualmente en el índice, solo San Sebastián, con 35,9 kilómetros por hora; Cádiz, con 34,2, y Córdoba, con 34, superan el registro ovetense. La capital asturiana se sitúa así como la cuarta ciudad española con mayor velocidad media de las estudiadas.

La conclusión es similar cuando se analiza la congestión. TomTom calcula para Oviedo un nivel medio del 26,5 por ciento, prácticamente idéntico al registrado el año anterior. Es el quinto porcentaje más bajo de España, solamente superado por Bilbao, con un 22,3 por ciento; Córdoba, con un 23,1; Cádiz, con un 23,8, y San Sebastián, con un 25,4. Por detrás queda Valladolid, con un 27,8 por ciento, mientras que Gijón presenta un 28,3. El indicador de congestión compara los tiempos reales de desplazamiento con los que se producirían si las mismas carreteras estuviesen completamente libres de tráfico. Así, un nivel del 26,5 por ciento supone que los recorridos necesitan de media ese tiempo adicional respecto a unas condiciones ideales.

Los resultados son especialmente significativos porque Oviedo prácticamente no empeoró durante 2025, a diferencia de lo ocurrido en buena parte de las ciudades estudiadas. La congestión permaneció sin cambios respecto a 2024 y el tiempo necesario para recorrer diez kilómetros únicamente aumentó tres segundos. En 17 de las 25 ciudades españolas analizadas por TomTom creció la congestión durante el último ejercicio.

Recorrer diez kilómetros en Oviedo requiere una media de 18 minutos y 14 segundos. En las horas punta los registros empeoran. Por la mañana, completar ese trayecto necesita 18 minutos y 35 segundos, con una velocidad media de 32,3 kilómetros por hora. Por la tarde son 20 minutos y 16 segundos y la velocidad cae a 29,6. Considerando conjuntamente los periodos punta, la media se mantiene en 30,9 kilómetros por hora.

Atascos

TomTom permite además traducir los atascos en tiempo perdido a lo largo de todo un año. Para hacerlo toma como referencia un automovilista que realiza un recorrido de diez kilómetros de ida y otros diez de vuelta durante 230 días laborables y en las horas de mayor tráfico. Con ese patrón de movilidad, un conductor de Oviedo pierde aproximadamente 40 horas al año como consecuencia de la congestión, el equivalente a un día y 16 horas.

La comparación con Gijón deja una fotografía todavía más clara de la fluidez del tráfico ovetense. En la ciudad costera la velocidad media se sitúa en 25,9 kilómetros por hora, exactamente siete menos que los 32,9 registrados en Oviedo. En quince minutos se recorren 6,5 kilómetros en Gijón y 8,2 en Oviedo, 1,7 kilómetros más en la capital.

También hay diferencia en la congestión, aunque Gijón mejoró sus registros durante el último año. La ciudad presenta un nivel del 28,3 por ciento, 1,8 puntos por encima del 26,5 de Oviedo, pero un punto menos que en 2024. El contraste se hace especialmente visible en un recorrido de diez kilómetros. Mientras que en Oviedo se completa de media en 18 minutos y 14 segundos, en Gijón son necesarios 23 minutos y 10 segundos. La diferencia asciende a cuatro minutos y 56 segundos por trayecto.

La brecha se mantiene en las horas punta. Gijón registra una velocidad media de 24 kilómetros por hora en los momentos de mayor circulación, casi siete menos que los 30,9 de Oviedo. El resultado final son 52 horas perdidas al año por un conductor gijonés, frente a las 40 de uno ovetense que realice el mismo patrón de desplazamientos. Son doce horas anuales de diferencia, aproximadamente una hora al mes.

Oviedo tampoco está completamente libre de jornadas complicadas. El peor día para circular por la ciudad durante 2025 fue el viernes 19 de diciembre, cuando TomTom registró una congestión media del 43 por ciento. A las dos de la tarde llegó a alcanzar el 62 por ciento y la distancia que era posible recorrer en quince minutos descendió hasta 6,5 kilómetros, lejos de los 8,2 del promedio anual.

Las cifras requieren tener en cuenta cómo elabora TomTom su índice. El estudio no analiza exclusivamente las calles del casco urbano. Los datos proceden de desplazamientos reales recopilados de manera anónima y abarcan toda la red viaria comprendida en el área analizada, incluidas las carreteras rápidas y autopistas que la atraviesan. Este aspecto resulta especialmente relevante para interpretar la comparación asturiana. En Oviedo, aproximadamente el 38,5 por ciento de la distancia registrada por TomTom corresponde a desplazamientos por vías rápidas, mientras que en Gijón esa proporción se reduce al 11,5 por ciento. El mayor peso de las vías rápidas en la muestra ovetense contribuye a explicar parte de la diferencia entre ambas ciudades.

Noticias relacionadas

Con esa cautela, la fotografía general resulta favorable para Oviedo: menos congestión que 20 de las 25 ciudades españolas estudiadas, una de las velocidades medias más altas del país y unos indicadores prácticamente congelados respecto al año anterior, en un ejercicio en el que los problemas de tráfico aumentaron en la mayoría de las urbes analizadas.