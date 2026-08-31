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Oviedo lanza una oferta «histórica» para los centros sociales del municipio con 269 actividades y 4.800 plazas

La programación se repartirá entre 20 equipamientos urbanos y 27 rurales, incorporará 13 nuevos talleres y abrirá el plazo de inscripción este miércoles

La presentación del programa.

La presentación del programa. / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

La concejala de Gobierno de Centros Sociales, Festejos y Juventud, Covadonga Díaz, presentó este lunes la programación de actividades de los centros sociales de Oviedo para el curso 2026-2027, una oferta que el Ayuntamiento califica de «histórica» y que contará con más de 4.800 plazas en 47 equipamientos municipales.

La red está formada por 20 centros urbanos y 27 situados en la zona rural y ofrecerá un total de 269 actividades para todas las edades. «Nuestra red municipal de centros sociales es un pilar fundamental para cohesionar nuestros barrios y nuestra zona rural», destacó Díaz, que vinculó además la programación con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

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La oferta incluye 100 talleres de arte, artes plásticas y artesanía de hilo, además de 94 actividades deportivas, de baile y expresión corporal. Se programan también 36 propuestas de música, artes escénicas y actividades socioculturales; 13 talleres de envejecimiento activo; 15 relacionados con la gastronomía y el medioambiente y 11 destinados al público infantil. Otras 13 actividades podrán seguirse de forma online.

Entre los programas complementarios figura el de competencias digitales para combatir la brecha tecnológica, que se desarrollará en Villa Magdalena y el Telecentro de La Corredoria, así como diez talleres de apoyo educativo y refuerzo escolar en cinco centros sociales. La programación reforzará también la dinamización cultural con 31 talleres de estimulación mental y movimiento y ampliará el uso autónomo de los equipamientos municipales. En total, se abrirán 19 aulas en 16 centros para que asociaciones, colectivos y vecinos puedan utilizar estos espacios de manera independiente para desarrollar sus propias actividades.

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La programación incorpora este curso 13 nuevos talleres, con 25 plazas cada uno, y mantiene también las actividades de senderismo y turismo activo durante el otoño y la primavera, con salidas los martes, jueves y fines de semana. El plazo de inscripción se abrirá el próximo miércoles, 2 de septiembre, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas en el Centro Social de Villa Magdalena. En los días siguientes se habilitarán también puntos informativos en Puerto de Tarna, la plaza del Ayuntamiento, La Corredoria Alta, Vázquez de Mella y el parque de Ángel Cañedo.

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