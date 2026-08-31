Primera decisión de la nueva consejera de Derechos Sociales: el Principado descarta acoger menores en el piso de La Florida
El Gobierno asturiano, que alega razones "técnicas y jurídicas", se encuentra ya buscando un emplazamiento alternativo "libre de cualquier duda"
El barrio ovetense de La Florida no acogerá, finalmente, un centro de menores. La nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, ha descartado, en la que es su primera decisión en el cargo, hacer uso del piso del número 32 “por razones técnicas y jurídicas”, por lo que el Gobierno asturiano se encuentra actualmente buscando un emplazamiento alternativo. Sobre el inmueble recaían seis anotaciones de embargo, tal como reveló este mismo lunes LA NUEVA ESPAÑA.
En el ejecutivo asturiano explican que “la elección de un local adecuado para acoger menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad”. Por eso, en los últimos días se llevó a cabo una evaluación para comprobar si el inmueble cumpliese tales requisitos.
El primer adelanto del informe, que será completado con detalle en próximos días, se presentó esta misma mañana a la nueva consejera, solo unas horas después de que tomase posesión. Tras comprobar los datos, Monroy decidió cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar “libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico”.
Según pudo comprobar LA NUEVA ESPAÑA, en la información registral correspondiente al inmueble constan anotaciones de cargas por distintas entidades, entre ellas los Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
Además, los vecinos habrían trasladado al Principado que la propiedad de la vivienda, una sociedad denominada García Villamil SL, tendría vínculos familiares de primer grado con un funcionario de la Consejería de Derechos Sociales, concretamente del departamento responsable de las decisiones relativas a menores.
El traslado de ocho menores al barrio de La Florida había provocado en los últimos días un amplio rechazo vecinal. Hace tan solo dos semanas, alrededor de medio millar de personas se concentraron para mostrar su rechazo a la medida.
Los vecinos criticaron que el planteamiento del Principado estallase “con alevosía y nocturnidad, a mediados de agosto, con casi todos los vecinos de vacaciones, que hemos tenido que volver de golpe para afrontar este problema”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
- El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado
- Alarma en Oviedo: un desprendimiento obliga a bomberos y policía a intervenir en una conocida iglesia
- Los bomberos de Oviedo acceden por una ventana a una vivienda de Gil de Jaz para auxiliar a una mujer
- La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: 'Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada
- Hallan con vida en una zona boscosa a una mujer de 80 años que llevaba más de 50 horas desaparecida en Oviedo