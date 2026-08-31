Primera decisión de la nueva consejera de Derechos Sociales: el Principado descarta acoger menores en el piso de La Florida

El barrio ovetense de La Florida no acogerá, finalmente, un centro de menores. La nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, ha descartado, en la que es su primera decisión en el cargo, hacer uso del piso del número 32 “por razones técnicas y jurídicas”, por lo que el Gobierno asturiano se encuentra actualmente buscando un emplazamiento alternativo. Sobre el inmueble recaían seis anotaciones de embargo, tal como reveló este mismo lunes LA NUEVA ESPAÑA.

En el ejecutivo asturiano explican que “la elección de un local adecuado para acoger menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad”. Por eso, en los últimos días se llevó a cabo una evaluación para comprobar si el inmueble cumpliese tales requisitos.

El primer adelanto del informe, que será completado con detalle en próximos días, se presentó esta misma mañana a la nueva consejera, solo unas horas después de que tomase posesión. Tras comprobar los datos, Monroy decidió cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar “libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico”.

Según pudo comprobar LA NUEVA ESPAÑA, en la información registral correspondiente al inmueble constan anotaciones de cargas por distintas entidades, entre ellas los Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Además, los vecinos habrían trasladado al Principado que la propiedad de la vivienda, una sociedad denominada García Villamil SL, tendría vínculos familiares de primer grado con un funcionario de la Consejería de Derechos Sociales, concretamente del departamento responsable de las decisiones relativas a menores.

El traslado de ocho menores al barrio de La Florida había provocado en los últimos días un amplio rechazo vecinal. Hace tan solo dos semanas, alrededor de medio millar de personas se concentraron para mostrar su rechazo a la medida.

Los vecinos criticaron que el planteamiento del Principado estallase “con alevosía y nocturnidad, a mediados de agosto, con casi todos los vecinos de vacaciones, que hemos tenido que volver de golpe para afrontar este problema”.