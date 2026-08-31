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El PSOE reclama la participación de los vecinos la reforma del transporte urbano de Oviedo

Los socialistas exigen que se publique el nuevo mapa, abrir un periodo de consultas y escuchar también a los trabajadores del TUA

Un autobús urbano en Oviedo.

Un autobús urbano en Oviedo. / Mario Canteli / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

El PSOE de Oviedo llevará este martes al Pleno municipal una moción de urgencia para reclamar que el Ayuntamiento abra a la participación ciudadana la reforma de la red de autobuses urbanos, después de que asociaciones de distintos puntos del concejo hayan trasladado sus quejas por no conocer en detalle los cambios previstos.

El concejal socialista Juan Álvarez pide que se publique íntegramente el documento elaborado para reorganizar el TUA y que se habilite después un periodo de consultas para que vecinos, asociaciones y trabajadores puedan presentar propuestas antes de cerrar definitivamente el nuevo mapa.

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El PSOE asegura haber mantenido contactos con colectivos de Otero, Las Torres, Trubia, Tudela Veguín, La Corredoria, San Esteban de las Cruces, Villapando, Colloto y La Manjoya, entre otros puntos. En este último núcleo, los vecinos incluso se concentraron ante el Ayuntamiento para reclamar mejoras en el servicio.

Los socialistas consideran necesario que los usuarios puedan conocer qué líneas se modifican, qué paradas cambian y cómo quedarán las frecuencias, además de saber qué mecanismo se habilitará para presentar alegaciones y cuáles de ellas serán finalmente aceptadas.

Álvarez reclama también la implicación de la Concejalía de Participación Ciudadana y que se escuche a los trabajadores del TUA, por su conocimiento de la red, de los problemas de accesibilidad y de las quejas habituales de los usuarios.

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El PSOE relaciona además la reforma con la próxima renovación de la concesión del transporte urbano. Álvarez advierte de que las necesidades de los vecinos no pueden quedar supeditadas a los intereses de una empresa y pide evitar que el nuevo diseño termine siendo “un traje a medida” de la futura concesión. Los socialistas quieren que las aportaciones recogidas sean debatidas también con el resto de grupos municipales antes de cerrar el documento definitivo.

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