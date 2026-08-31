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VOX exige responsabilidades políticas por la crisis del centro de menores Sograndio tras el cese de su directora

La diputada Sara Álvarez Souco reclama explicaciones al Principado por las fugas, los altercados y los problemas de seguridad registrados durante el mes de agosto

Instalaciones del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio.

Instalaciones del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio. / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

La diputada de VOX en la Junta General Sara Álvarez Rouco advirtió este lunes de que el cese oficial de Aida Rodrigo Norniella como directora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio no puede servir al Gobierno del Principado para dar por cerrada la crisis vivida en las últimas semanas.

El Boletín Oficial del Principado publicó este lunes el cese de Rodrigo, quien ya había comunicado a comienzos de agosto a la Viceconsejería de Justicia su intención de abandonar el cargo, después de varias fugas e incidentes protagonizados por internos.

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«Por mucho que intenten evitarlo desde el Gobierno regional, lo de Sograndio es un escándalo que cuelga directamente del presidente Barbón y del consejero y portavoz Peláez», afirmó Álvarez Rouco, que acusa al Ejecutivo de haber sido «negligente e ineficaz» ante los problemas del centro.

La parlamentaria recuerda que durante agosto se produjeron fugas, altercados y enfrentamientos en los que resultó herido personal del centro, y señala que Rodrigo es la segunda directora que deja el puesto entre 2025 y 2026.

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VOX considera insuficiente el relevo en la dirección y reclama al Principado «explicaciones y respuestas». «Esta situación de inseguridad y fugas exige la asunción de responsabilidades políticas, no solo la dimisión de la directora», concluyó Álvarez Rouco.

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