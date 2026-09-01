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El aguaducho del Parque de Invierno tendrá club de «running», alquiler de bicis y cocina

El hostelero Pepe Reina pagará un canon de 9.559 euros tras ganar el concurso y pretende abrir a comienzos de octubre

Aspecto actual del aguaducho del Parque de Invierno.

Aspecto actual del aguaducho del Parque de Invierno. / Mario Canteli / LNE

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Álvaro Faes

Álvaro Faes

El aguaducho del Parque de Invierno volverá a tener vida y lo hará con un concepto muy ligado al carácter de una de las grandes zonas verdes de Oviedo. El hostelero Pepe Reina, actual responsable también del Aguaducho del Campo San Francisco, acaba de adjudicarse la explotación del quiosco y proyecta un establecimiento con cocina, terraza, un club de «running» y servicio de alquiler de bicicletas.

Reina concurrió al concurso a título individual y se hizo con la concesión por un canon anual de 9.559 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración inicial de cinco años y contempla dos posibles prórrogas de dos años cada una, de forma que la explotación podría extenderse hasta nueve años.

La apertura, en cualquier caso, no será inmediata. Una vez formalizada la adjudicación, el hostelero calcula que necesitará como mínimo un mes para poner el establecimiento a punto. Entre otras actuaciones, tendrá que montar la cocina, completar algunos arreglos pendientes y desarrollar una decoración específica para el local. La idea es convertirlo en un quiosco moderno, cosmopolita y cuidado, pero adaptado al uso que los ovetenses hacen del Parque de Invierno.

«Llevamos meses estudiando el lugar, nos encanta el reto», explica Reina. El punto de partida es claro: «Es un parque ligado al mundo del deporte y al aire libre». De ahí que el proyecto mire especialmente a corredores, ciclistas, paseantes y usuarios de la senda verde. El empresario imagina al vecino que sale a entrenar y se detiene antes a tomar un café, pero también las quedadas después del ejercicio «con su caña, su gilda y sus bravas», comidas al aire libre y consumiciones por las tardes.

Recreación del proyecto para la reapertura del aguaducho del Parque de Invierno.

Recreación del proyecto para la reapertura del aguaducho del Parque de Invierno. / P. R.

El establecimiento será además «pet friendly» y entre las opciones que se estudian con más fuerza están la creación de un club de «running» y el alquiler de bicicletas. «Será un puntazo para la zona y los vecinos; está claro que se necesita cuanto antes abierto», sostiene Reina.

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El hostelero conoce ya la explotación de un quiosco municipal en una zona verde. Está al frente del Aguaducho del Campo San Francisco desde su reapertura, el 2 de septiembre de 2021, después de que el Ayuntamiento derribase el viejo establecimiento y construyese uno nuevo junto al estanque de los patos. Pero advierte de que no pretende trasladar sin más aquel modelo al Parque de Invierno. «Si me preguntas si se va a parecer al Aguaducho, te diria que sí y que no. Son dos parques de Oviedo muy diferentes y las zonas verdes se utilizan de diferente manera».

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La reapertura permitirá además recuperar un establecimiento con una trayectoria complicada durante la última década. El aguaducho del Parque de Invierno reabrió el 10 de septiembre de 2022 después de seis años cerrado y de una tentativa fallida dos años antes. Aquella etapa duró menos de dos años: el 2 de agosto de 2024 la concesionaria suspendió la actividad alegando deficiencias en las instalaciones. El Ayuntamiento rechazó que existieran problemas que impidiesen prestar el servicio y acabó resolviendo el contrato por el cierre unilateral. El primer intento de licitarlo este año tuvo además que anularse en junio por un error detectado en el pliego técnico municipal, antes de convocarse de nuevo. Desde entonces, el quiosco permanece sin actividad.

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