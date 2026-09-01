Ángeles Carbajal cierra «Martes, Letras al Aire» hablando de cuatro autores europeos

La literatura cerró este martes su cita semanal con Oviedo. El ciclo "Martes, Letras al Aire" culminó con una charla a manos de Ángeles Carbajal, que aportó su historia personal con varios autores europeos y cómo han afectado a su propia literatura, pero, sobre todo, cómo han afectado a la hora de convertirse en quien es.

La reunión tuvo que cambiar su habitual escenario, el estanque de Covadonga, por la biblioteca de la Granja, ante la celebración de una improvisada “batalla de aura” en el mismo espacio. Dicha batalla terminó apenas 15 minutos después, cuando acudió la policía alertada por una mujer que había recibido el impacto de un limón.

Carbajal llegó con una propuesta que ella misma dudaba que fuera capaz de meter en solo una hora de reunión. Su intención era hablar de cuatro escritores europeos que, más allá de su importancia literaria, marcaron su propia trayectoria vital: Virginia Woolf, Jean-Jacques Rousseau, François Mauriac y Marguerite Yourcenar.

La elección responde al orden en que estos autores fueron apareciendo en su vida. El objetivo era reflexionar sobre cómo la literatura puede ser mucho más que un entretenimiento o un elemento de cultura: puede contribuir a construir la personalidad de quien lee.

Para la autora, el encuentro con determinados libros y escritores por primera vez deja una enorme huella. "La primera vez que viste el mar, la primera vez que te enamoraste, la primera vez que te encontraste con alguien importante, las primeras veces cambian vidas", comenzó. También los primeros descubrimientos literarios pueden tener esa capacidad de permanecer y modificar la manera de mirar el mundo.

Carbajal durante la charla / Mario Canteli

La charla, por tanto, también funciona como un retrato indirecto. No como una autobiografía, pero sí como una explicación de la influencia que determinadas lecturas tuvieron sobre su forma de entenderse y, especialmente, sobre su impulso hacia la escritura. "Voy a hablar de la repercusión que esas personas, a través de su obra, tuvieron sobre mí como persona y, desde luego, también con mi impulso hacia la escritura", explicó.

Participar en un ciclo de estas características supone también enfrentarse al reto de encontrar un lenguaje capaz de conectar con un público heterogéneo. La autora reconoció que, pese a su experiencia impartiendo talleres de literatura y escritura creativa durante años, antes de comenzar una charla siempre aparecen los nervios.

La dificultad está, precisamente, en encontrar "el tono exacto" desde el que dirigirse a un grupo diverso. Pero cuando sucede (y suele suceder), asegura, "es una cosa preciosa".

Al respecto del cambio de escenario, no todos los asistentes compartían la misma opinión. Algunos, como Carbajal, reconocían que pese a no conoce en profundidad el fenómeno de las "batallas de aura", tampoco lo contemplan con rechazo. “Cuando veo a un grupo de personas, y sobre todo si son casi niños, jugando, hablando, comunicándose y divirtiéndose, yo me siento bien”, comenta con una sonrisa. Aunque admite, también, que prefiere a nivel personal el interior de la biblioteca por comodidad.

Otros se mostraban bastante más reacios, casi enfadados, ante este cambio de planes que obligó a recluirse en una de las ultimas tardes del verano. Denunciaban la “falta de respeto” que sufrieron al acercarse al grupo para explicar que tenían los permisos necesarios para usar el espacio, cuando los jóvenes respondieron subiendo la música y lanzando castañas.

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Así, hablando de escritores y recordando la candidatura ovetense a ciudad europea de la cultura, el ciclo de "Martes, Letras al Aire" puso el punto final. Una despedida que, de alguna manera, volvió a conectar la literatura con aquello que ocurre fuera de los libros: las personas y sus formas cambiantes de reunirse y relacionarse.