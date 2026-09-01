El Filarmónica abre septiembre con teatro solidario, drama y «Otelo»

El teatro Filarmónica concentrará este fin de semana tres citas con las artes escénicas, una por jornada, y con propuestas muy diferentes. La programación arrancará el viernes con una función solidaria, continuará el sábado con el Festival Nacional de Teatro Amateur «Ciudad de Oviedo» y se cerrará el domingo con una versión de «Otelo», de William Shakespeare.

La primera cita será el viernes, a las 20.00 horas, con «Una llamada en la noche», a cargo de la compañía «Odisea Teatro» y bajo la dirección de Francisco Prieto. La representación tendrá además un componente benéfico: la recaudación se destinará a la Cocina Económica. La función, organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, tiene las localidades a ocho euros.

El sábado será el turno del XVI Festival Nacional de Teatro Amateur «Ciudad de Oviedo», Memorial José Antonio Lobato. La compañía «Vaya Cirio» llevará al escenario «Los últimos días de Isabel», escrita y dirigida por Cristóbal del Río Navas. El montaje, un drama de 90 minutos, centra la segunda de las tres jornadas consecutivas de actividad en el Filarmónica. La representación comenzará a las 19.00 horas y las entradas cuestan cinco euros.

El cierre llegará el domingo con un clásico. Teatro del Norte representará «Otelo, el moro», de William Shakespeare, con dramaturgia y dirección de Etelvino Vázquez. La obra forma parte del Festival de Artes Escénicas En Tribuna (Festribuna 2026), organizado por Tribuna Ciudadana con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura. La función arrancará a las 19.30 horas y, en este caso, el acceso será gratuito hasta completar el aforo.

Tres compañías y tres fórmulas distintas ocuparán así el mismo escenario entre el viernes y el domingo: una función vinculada a una causa social, una propuesta dentro de uno de los principales escaparates del teatro aficionado de la ciudad y la revisión de una de las grandes tragedias de Shakespeare.

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Las localidades para las dos primeras representaciones pueden adquirirse en los canales municipales de venta. También siguen a la venta las entradas para el resto del Festival de Teatro Amateur y para el ciclo «Oviedo de Teatro 2026, Parada Obligatoria». La taquilla del Campoamor abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que la del Filarmónica funciona desde las 17.00 horas los días de espectáculo, con actividad escénica durante todo el fin de semana.