El nuevo acceso de Luis Oliver a Ciudad Naranco ya levanta sus paredes

Las obras para abrir un nuevo acceso directo desde la AS-II a Ciudad Naranco, en la glorieta de Luis Oliver, han entrado en una de sus fases más visibles. Una vez completada la losa de cimentación, los trabajos se concentran ahora en levantar las paredes laterales de la gran estructura de hormigón que formará el futuro paso bajo el ferrocarril. El siguiente gran hito será desplazar ese cajón hasta colocarlo bajo las vías del tren, una de las operaciones más complejas de toda la actuación.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha mostrado el avance de los trabajos a través de sus redes sociales. «La estructura de hormigón para el nuevo túnel que conectará Luis Oliver con Ciudad Naranco va tomando forma», señala Calvo, que explica que, tras completar la cimentación, ya se están conformando las paredes laterales. El objetivo de esta fase es dejar preparado el cajón para poder posteriormente «hincarlo bajo las vías del tren».

Dos trabajadores observan la evolución de los trabajos. / LNE

La actuación permitirá que los vehículos que llegan a Oviedo por la Autovía de la Industria (AS-II) y quieren dirigirse hacia Ciudad Naranco puedan tomar un ramal directo hacia la calle Ernesto Winter Blanco sin tener que entrar previamente en la glorieta de Luis Oliver. La finalidad es descargar uno de los puntos que tradicionalmente concentra más tráfico de la entrada norte de la ciudad y separar parte de los movimientos que hoy confluyen en la rotonda.

La peculiaridad de la obra está precisamente en la forma de construir el paso bajo el ferrocarril. No se perforará un túnel convencional mientras los trenes circulan por encima. Se está construyendo previamente una gran estructura rectangular de hormigón armado —el denominado marco o cajón hincado— que, una vez terminada, será desplazada hasta su posición definitiva bajo las vías. En fases anteriores se ejecutó también un muro guía para mantener la estabilidad de la estructura durante ese movimiento y permitir encajarla junto al paso inferior existente. Este procedimiento hace posible realizar la ampliación sin suspender el tráfico ferroviario durante el conjunto de la obra.

El cajón dará cabida a dos carriles de 3,50 metros de anchura, además de un arcén interior de un metro y otro exterior de 2,50 metros. Sobre la losa inferior que ya está terminada se levantan ahora los alzados laterales y posteriormente habrá que cerrar el marco con su parte superior antes de proceder a la operación de hinca. La Consejería ya había informado durante julio de la colocación de las armaduras metálicas de la losa y posteriormente de su hormigonado.

La fase actual encaja con el calendario que el Principado trasladó antes del verano a los vecinos de Ciudad Naranco. LA NUEVA ESPAÑA informó el pasado 24 de junio de que durante julio y agosto la actividad visible sobre el terreno iba a ser menor porque los trabajos se concentrarían en la preparación del cajón de hormigón. La planificación situaba en septiembre la operación decisiva: el desplazamiento de la estructura bajo la plataforma ferroviaria. La evolución mostrada ahora por Calvo confirma que la actuación está ya en los trabajos previos a esa maniobra.

La construcción del ramal supone una inversión de más de cuatro millones de euros. Cuando arrancaron materialmente los trabajos, en octubre del año pasado, el Gobierno regional cifró el presupuesto de la actuación en 4.064.605 euros y estableció un plazo de ejecución de 18 meses. De mantenerse ese calendario, la obra deberá quedar rematada durante la primavera de 2027.

Los trabajos en el cajón que irá bajo las vías del tren / LNE

Los trabajos tienen además consecuencias sobre la circulación desde hace casi once meses. Desde el 14 de octubre de 2025 permanece cerrado el acceso ascendente a Ciudad Naranco por Ernesto Winter Blanco, por lo que los vehículos deben utilizar Nicolás Soria como principal alternativa. Sí se mantiene abierto el movimiento contrario, es decir, la bajada desde Ciudad Naranco por Ernesto Winter hacia la glorieta y la AS-II. La previsión anunciada al establecer las restricciones fue mantener este esquema hasta que finalice la actuación.

El proyecto ejecutado por el Principado constituye solo una parte de la reorganización prevista para el nudo de Luis Oliver. El origen está en el protocolo firmado en noviembre de 2021 entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Oviedo. El Ejecutivo autonómico asumió este ramal de entrada desde la AS-II hacia Ciudad Naranco, mientras que el Consistorio quedó encargado de otro enlace que permitirá comunicar Ernesto Winter con Jesús Sáenz de Miera en sentido descendente. La idea del acuerdo es que ambos movimientos puedan realizarse directamente y que una parte importante del tráfico deje de atravesar la actual glorieta.

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Calvo sostiene que con el avance de esta actuación el Principado afronta «la parte comprometida en el acuerdo con el municipio» para reformar el nudo de Luis Oliver. El objetivo final, resume el consejero, es «mejorar la accesibilidad y la circulación en la entrada hacia Ciudad Naranco».