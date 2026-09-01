"Ojalá abra pronto, se echa de menos", aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo

La vuelta de la actividad hostelera al Parque de Invierno, con un nuevo concepto, a través de un espacio «amigable» tanto para corredores como para aficionados al mundo de la bicicleta, fue acogido con gran satisfacción tanto por vecinos como por los usuarios de uno de los pulmones de la ciudad. Alguno de ellos también juzga positivo que el nuevo proyecto llegue de la mano de uno hostelero que ya reactivó al aguaducho del Campo San Francisco. «Ojalá abra pronto; se echa de menos desde que cerró hace más de un año», coincidían este lunes varios vecinos y paseantes de este espacio verde en el sur del casco urbano de Oviedo.

Rosario González Torres paseaba este lunes con su hijo, Álvaro Rubín. «Está muy bien que vuelva a abrir, se echa de menos», comenta esta vecina de la calle San Mateo, que ya sabía del interés del Ayuntamiento por reanudar la actividad en el aguaducho y su entorno. «Hoy vengo con mi hijo, pero suelo venir todos los con mi hija y era un buen sitio para tomar el café, en la terraza», añade Rosario González. Su hijo coincide en la conveniencia de la reapertura. «Se echaba de menos terriblemente porque además se trata de un emplazamiento estratégico. Al estar orientado al sur, puedes estar tomando el café en la terraza, incluso en pleno invierno, es un lugar muy agradable, aunque tengas que estar algo abrigado, claro», expone Álvaro Rubín.

Álvaro Rubín, con su madre, Rosario González, / Mario Canteli

La inclusión en la oferta hostelera de un club para corredores «running» o de alquiler de bicicletas es un atractivo añadido a juicio de los usuarios habituales del Parque de Invierno. «Todo lo que sea para mejorar está bien, se supone que la ampliación de actividades será una mejora para la zona», valora Misael Álvarez, que también ve con muy buenos ojos «poder contar con un lugar donde tomar un café».

A Ángel Terán le gusta correr por diferentes zonas de Oviedo. «Aquí en el Parque de Invierno hace falta arreglar los baños, que están fatal», denuncia._Pero reconoce la reapertura del negocio de hostelería «vendría bien», en general, «para la gente que viene al parque». Jesús Manuel Suárez vive en Ciudad Naranco pero le gusta pasear por el Parque de Invierno «porque en mi barrio hay mucha cuesta» y señala a los alumnos de un centro de formación profesional ubicado en las proximidades como potenciales beneficiarios de la vuelta del aguaducho. «Venían mucho a este bar, pero lleva una temporada cerrado. Esto es un sitio muy guapo, una zona preciosa para todo el mundo», añade. «Esos chavales son más de pincho o bocadillo que de vermú, pero claro que es bueno que vuelva a abrir porque este es una zona con mucho trasiego de gente todos los días. Antes, cuando estaba abierto, había mucha afluencia a la ahora del vermú y también para tomar el café», comenta José Luis de Paz, uno de los vecinos de la zona, ya jubilado, que pasea a menudo por este pulmón del Oviedo urbano.

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Juan José Menéndez, residente de la calle Gil Blas, suele frecuentar el Parque de Invierno, forma parte de su rutina: «Vengo todos los días a caminar por aquí, me parece estupendo que abra, así tengo la posibilidad de parar a tomar algo si me apetece», declara. «Viene bien que esté abierto, lo que pasa que el invierno aquí es duro, tira mucho al aire y entonces para poca gente », advierte Araceli Anadón, vecina de la zona. Alfredo San_Narciso también vive cerca y acude a correr a menudo: «Ya tengo gana de que abran, es un sitio muy agradable para tomar algo al mediodía y por la tarde. Es algo que hacía falta a los vecinos, desde que cerró el anterior, que al final estaba desatendido».n