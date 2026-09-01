El PP asegura que las rentas del Calatrava cubrirán en poco más de dos años los 1,2 millones que Oviedo pagó en metálico por al antiguo centro comercial

El antiguo centro comercial del Calatrava empieza a devolverle al Ayuntamiento de Oviedo una parte importante de la inversión realizada para hacerse con el complejo. El Consistorio prevé ingresar 560.000 euros anuales en alquileres a partir de este mes, una cantidad que, en términos brutos y sin descontar los gastos que pueda generar el inmueble, permitiría cubrir en poco más de dos años los 1,2 millones de euros que las arcas municipales desembolsaron efectivamente en metálico para hacerse con el antiguo centro comercial.

El dato fue puesto sobre la mesa este martes por el concejal Nacho Cuesta durante el Pleno municipal, en un nuevo debate sobre la operación del Calatrava. El Ayuntamiento adquirió en 2024 el grueso del antiguo centro comercial, formado por 66 fincas y con unos 60.000 metros cuadrados, alrededor de 45.000 útiles, por un importe contabilizado de 4,8 millones de euros.

Cuesta volvió a matizar, sin embargo, que esa cifra no equivale al dinero que salió de la caja municipal. Según explicó, solo 1,2 millones tuvieron que ser desembolsados en metálico. Los 3,6 millones restantes se incorporaron a la operación a partir de deudas vinculadas al antiguo complejo que, según sostiene el gobierno local, el Ayuntamiento consideraba prácticamente imposibles de cobrar por proceder de la sociedad originariamente propietaria del centro comercial, que había entrado en concurso.

Es esa diferencia la que permite otra lectura de los ingresos que empieza a generar ahora el edificio. El Ayuntamiento percibe ya unos 260.000 euros anuales de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y está a punto de formalizar los contratos de tres nuevos arrendatarios (AniCura, Metropolitan y Nanoker) que aportarán aproximadamente otros 300.000 euros anuales. “A lo largo de este mes empezaremos a cobrar rentas por importe de 300.000 euros adicionales: 560.000 euros”, señaló Cuesta ante la Corporación. Con esa cifra estabilizada durante doce meses, los ingresos equivaldrían a aproximadamente el 11,5% del precio total contabilizado de 4,85 millones, de ahí que el concejal situase la rentabilidad bruta “en el entorno del 12 por ciento”.

Si la comparación se hace únicamente con los 1,2 millones que el Ayuntamiento puso en efectivo, las rentas previstas representan casi la mitad de aquella salida de caja cada año. En dos ejercicios completos se ingresarían 1,12 millones de euros, por lo que bastarían unas semanas más para superar los 1,2 millones, siempre hablando de ingresos brutos por arrendamientos y no de beneficio neto. Y la cifra puede aumentar. “Vamos a lanzar la licitación de los nuevos locales ya, ya los tenemos perfectamente definidos”, explicó después Cuesta a LA NUEVA ESPAÑA. El edil sostiene por ello que los 560.000 euros no constituyen el techo de ingresos del complejo.

El concejal detalló también las diferencias entre el alquiler firmado con la UAX y los nuevos establecimientos. La universidad abona aproximadamente seis euros por metro cuadrado, el mínimo que, según Cuesta, permitía la normativa aplicada a la operación, frente a importes próximos a 30 euros por metro cuadrado en algunos de los nuevos locales. El gobierno local justifica la diferencia en que la UAX ocupa una planta completa y asume el mantenimiento de todo ese espacio, mientras que en los locales independientes el Ayuntamiento debe hacerse cargo de las zonas comunes.

Otro local por 916.000 euros

El debate surgió a raíz de las críticas socialistas a otra operación distinta en el mismo complejo: la adquisición directa de un local anexo al Calatrava de unos 1.000 metros cuadrados por 916.000 euros, destinado a complementar los usos del Palacio de Congresos.

El PSOE contrapuso ese precio, unos 916 euros por metro cuadrado, con los aproximadamente 108 euros por metro cuadrado que resultan de la adquisición de 2024 y cuestionó que fuera necesario comprar más superficie cuando el Ayuntamiento ya dispone de decenas de miles de metros cuadrados en el antiguo centro comercial. La oposición añadió que un informe municipal cifra en unos 1.500 euros por metro cuadrado la inversión necesaria para acondicionar el nuevo espacio para uso público y preguntó si existe un informe que descarte expresamente que alguno de los locales municipales ya adquiridos pueda cumplir esa función.

Cuesta defendió la legalidad del expediente y sostuvo que el nuevo inmueble reúne unas características y una ubicación diferentes. El alcalde, Alfredo Canteli, incidió en que el local está al nivel del Palacio de Congresos y pretende servir directamente como complemento de unas instalaciones que, aseguró, ya se quedan pequeñas para determinados acontecimientos. El gobierno municipal utilizó además como argumento la revalorización experimentada por el entorno del Calatrava desde la compra municipal y la llegada de la UAX. Cuesta señaló como ejemplo el aparcamiento del complejo, cuyo valor pasó, según expuso, de unos 1,8 millones a cifras próximas a los siete millones de euros.

Noticias relacionadas

El pleno dejó además otros debates destacados. El PSOE reclamó publicar íntegramente la propuesta de reorganización de las líneas del TUA y abrir un proceso formal de participación vecinal, mientras el gobierno defendió que la reforma se apoya en más de 3.000 entrevistas y en las aportaciones recibidas de asociaciones y usuarios. La polémica de La Florida y los centros de acogida de menores volvió también al salón de plenos, con el rechazo del PP, PSOE e IU a la petición de Vox de vetar nuevos recursos de este tipo en Oviedo. También se abordó la renovación del césped de los cuatro campos de fútbol de Tensi, con un plazo previsto de tres meses y trabajos escalonados para interferir lo menos posible en los entrenamientos, y se reclamó una mayor presencia del deporte dentro de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.